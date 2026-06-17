Lionel Messi comienza el Mundial 2026 con un récord: Argentina vence a Argelia

La selección argentina comenzó la defensa de su título en la Copa del Mundo 2026 con una victoria contundente. En el encuentro disputado en el estadio de Kansas City, los actuales campeones se impusieron por 3-0 ante la selección de Argelia. El protagonista del partido, Lionel Messi, de 38 años, anotó tres goles, registrando una nueva marca histórica. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Los primeros minutos del encuentro fueron muy nerviosos para ambos equipos. Primero, un gol anotado tras un pase de Lautaro Martínez fue anulado por fuera de juego; poco después, el argelino Farès Chaïbi marcó ante Emiliano Martínez. Sin embargo, tras la intervención del VAR, se determinó que el jugador argelino también estaba en posición adelantada y el marcador no varió.

La noche de récords de Messi

A partir del minuto 15, Lionel Messi entró en escena. Tras un pase de su compañero del Inter Miami, Rodrigo De Paul, Messi colocó el balón en la escuadra. Este fue el primer gol de la leyenda argentina en su quinta Copa del Mundo. Cabe destacar que este hecho ocurrió exactamente 20 años después de su primer gol en los mundiales.

Gracias a este hat-trick, Lionel Messi alcanzó al legendario Miroslav Klose en el número de goles en la historia de las Copas del Mundo. Ahora ambos futbolistas cuentan con 16 goles. Solo el exdelantero alemán mantiene la ventaja al haber jugado menos partidos. Asimismo, este gol quedó registrado como el gol número 911 en la carrera de Messi (club y selección).

En la segunda mitad, Argentina no bajó la intensidad. Aunque un disparo de Alexis Mac Allister fue detenido por el portero Luca Zidane, Messi llegó primero al rebote y puso el 2-0. Poco después, aprovechando un pase de Nicolás González, el delantero selló su primer hat-trick en Copas del Mundo.

La selección de Argelia opuso una resistencia digna en la posesión del balón, pero careció de precisión en el ataque. Los representantes africanos lanzaron un total de siete disparos hacia la portería argentina, pero ninguno fue al arco. Según Goal.com, esta victoria aumenta drásticamente las posibilidades de Argentina de pasar de ronda.

Este encuentro destaca no solo por el resultado, sino también por varias estadísticas: