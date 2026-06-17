Confesión inesperada sobre Harry Kane: exentrenador revela un error de juicio

Aunque el delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Munich, Harry Kane, es considerado hoy uno de los mejores goleadores del mundo, muchos dudaron de su talento en los primeros años de su carrera. El reconocido entrenador Harry Redknapp relató en una entrevista con Goal.com los primeros pasos del jugador en el Tottenham y las predicciones erróneas sobre él. Así lo informa .

Redknapp recuerda que, cuando Kane jugaba cedido en equipos de divisiones inferiores siendo joven, muchos no creían en su futuro. En particular, el presidente del club Leyton Orient, Barry Hearn, subestimó enormemente las capacidades del joven delantero. En aquel entonces, el entrenador había cedido a varios jugadores del Tottenham, incluidos Steven Caulker y Andros Townsend.

«Barry Hearn me dijo que Townsend y Caulker podrían jugar en el Tottenham, pero que Harry Kane nunca alcanzaría ese nivel», afirma Redknapp. Sin embargo, Kane demostró con su trabajo y perseverancia lo equivocadas que eran esas palabras. Hoy es el máximo goleador no solo en la historia de los Spurs, sino también de la selección inglesa de todos los tiempos.

Ética de trabajo y versatilidad

Según Harry Redknapp, lo que diferencia a Kane de otros delanteros es que no se limita solo a marcar goles en el campo. El entrenador incluso lo considera superior a la estrella del Manchester City, Erling Haaland. Destaca que Harry posee la habilidad de un centrocampista para organizar el juego.

«Haaland es una máquina de goles increíble, pero Harry Kane puede hacerlo todo. Baja al centro del campo y realiza pases largos y precisos como Glenn Hoddle. Su capacidad para leer el juego y su participación en las acciones colectivas son fenomenales», añadió el experimentado técnico.

A pesar de tener 32 años, Kane mantiene su mejor forma. Su traspaso al Bayern Munich y el hecho de seguir batiendo récords en la Bundesliga alemana confirman una vez más que es un «número 9» de nivel mundial. Sus 79 goles con la selección nacional han consolidado su lugar en la historia del fútbol inglés.

Según Redknapp, Kane es un ejemplo para cualquier joven futbolista. Detrás de su éxito no solo hay un talento innato, sino entrenamientos incansables y trabajo personal. El jugador que una vez fue considerado «insuficiente» es hoy reconocido como uno de los principales candidatos al Balón de Oro.