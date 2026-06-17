Lionel Messi iguala el récord de Miroslav Klose: nuevo milagro de la estrella argentina

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, logró un resultado histórico en el partido contra Argelia (3-0) en el marco de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. En el encuentro disputado en Kansas City, el delantero del Inter Miami anotó tres goles, convirtiéndose en el autor de un hat-trick. Con este resultado, alcanzó a Miroslav Klose, quien lideraba la lista de los máximos goleadores en la historia de los mundiales. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Lionel Messi, quien cumplirá 39 años la próxima semana, sigue demostrando un nivel de juego altísimo en el campo. En una entrevista con ESPN, el futbolista compartió los secretos para mantenerse en una forma deportiva tan elevada durante tanto tiempo. Según sus palabras, actualmente está viendo una serie documental sobre la leyenda del tenis Rafael Nadal, de quien obtiene una gran motivación.

Rafael Nadal y una pasión infinita

"Ahora mismo estoy disfrutando del juego, me siento muy feliz en el campo. Amo jugar al fútbol desde que era niño y siempre intento darlo todo. Actualmente estamos viendo la serie sobre Rafael Nadal y me identifico con él: aspiro a dar todo mi esfuerzo y disfrutar de lo que hago", dijo Messi tras el encuentro.

Este hat-trick puso a Messi a la par del alemán Miroslav Klose. Asimismo, en esta lista se encuentran el brasileño Ronaldo y Kylian Mbappe, quien anotó dos goles en ese mismo día. Sin embargo, el capitán de la selección argentina destacó que no presta demasiada atención a los récords, ya que son simplemente estadísticas.

El fútbol moderno y una victoria difícil

Aunque el marcador parezca abultado, Messi admitió que el duelo contra Argelia no fue sencillo. En su opinión, hoy en día ya no quedan equipos débiles en el ámbito internacional. Señaló especialmente que mantener el control del balón fue difícil para Argentina durante el primer tiempo.

"Argelia tiene futbolistas dinámicos y de calidad. Intentamos controlar el juego, pero tuvimos problemas con la posesión del balón. Esto demuestra que todos los equipos se han preparado muy bien para la Copa del Mundo. Nadie regala la victoria", añadió el delantero.

Lionel Messi también recordó su largo y arduo camino en la selección. Tras la victoria de 2022 en Qatar y los éxitos en la Copa América, reconoció que la visión del fútbol en Argentina ha cambiado por completo y que el equipo vive una época dorada bajo la dirección de Lionel Scaloni.