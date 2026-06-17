Tottenham listo para romper su récord de fichajes por Sandro Tonali

El club londinense Tottenham planea realizar compras masivas en el mercado de fichajes de verano. El nuevo entrenador del equipo, Roberto De Zerbi, ha fijado como objetivo principal al centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, con el fin de reformar profundamente la plantilla. Se espera que este traspaso inicie una nueva era de ambiciones para el club de Londres. Así lo informa Goal.com.

Según la información difundida por GIVEMESPORT, Tottenham estaría dispuesto a gastar aproximadamente entre 80 y 85 millones de libras esterlinas por el futbolista italiano. Si este acuerdo se concreta, se convertiría en la contratación más cara de la historia del club. El récord actual lo ostenta Tanguy Ndombele, fichado en 2019 por 55 millones de libras procedente del Lyon.

La revolución de De Zerbi y la promesa de la directiva del club

Tras haber caído a los puestos bajos de la tabla de la Premier League en las últimas dos temporadas, la directiva del Tottenham ha prometido cambios serios a los aficionados. La familia Lewis, propietaria del club, ha manifestado que apoyará plenamente el proyecto de Roberto De Zerbi y que se asignarán fondos considerables en el mercado de fichajes. Se prevé que Sandro Tonali sea la figura central del nuevo sistema que De Zerbi está construyendo.

Newcastle United pide por ahora 100 millones de libras esterlinas por su estrella. Sin embargo, las «Urracas» podrían verse obligadas a ceder en el precio para cumplir con las reglas del juego limpio financiero y adaptarse a las nuevas normativas de gastos de la Premier League. Anteriormente, Newcastle permitió el traspaso de Anthony Gordon al FC Barcelona para restablecer el balance financiero.

Competencia y situación del mercado de fichajes

Tottenham lidera actualmente la lucha por Sandro Tonali. Aunque el Manchester United se ha retirado de la carrera debido al alto precio del jugador, el Arsenal y el Manchester City siguen vigilando la situación. La directiva del Tottenham busca atraer al futbolista con la oportunidad de ser el líder principal del equipo bajo el mando de De Zerbi.

Según Goal.com, Tottenham ya ha logrado concretar varios fichajes. Entre ellos, Andy Robertson y Marcos Senesi se han unido al equipo como agentes libres. Asimismo, los londinenses mantienen negociaciones activas por el defensa del Brighton, Jan Paul van Hecke. Se espera que el traspaso de Tonali sea la parte más importante y decisiva de esta campaña de verano.