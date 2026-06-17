Inglaterra carece de un delantero digno de sustituir a Harry Kane

La selección inglesa y el fútbol mundial están sufriendo una escasez del clásico "número 9", es decir, del delantero centro. Aunque Harry Kane es actualmente el líder absoluto de la selección, preocupa a los expertos que no se vea un sucesor digno entre los jóvenes. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Stan Collymore, exestrella de la Premier League y exdelantero de la selección inglesa, explicó las raíces de este problema en una entrevista con Goal.com. En su opinión, la falta de un heredero del nivel de Harry Kane en el sistema del fútbol inglés no es una coincidencia, sino el resultado de la táctica del fútbol moderno y de que los jóvenes futbolistas eviten la responsabilidad.

¿Por qué los jóvenes no quieren ser delanteros centro?

Collymore señala que, en los últimos 15-20 años, la mayoría de los equipos han pasado a un sistema de tres delanteros. Esto ha cambiado la importancia de la posición de delantero centro puro. El exfutbolista, en conversaciones con entrenadores, notó una situación interesante: los jóvenes ya no quieren ser delanteros centro.

"Todos aspiran a ser extremos. Porque ahí tienes la oportunidad de mostrar habilidad técnica, recortar hacia el centro y disparar, pero no se te exige únicamente marcar goles. El delantero centro, en cambio, es evaluado por una sola cosa: la cantidad de goles. Eso significa una responsabilidad y una presión enormes", afirma Stan Collymore.

El fútbol inglés estaba repleto en los años 90 de goleadores prolíficos como Alan Shearer, Ian Wright, Andy Cole y Robbie Fowler. Hoy en día, no solo en Inglaterra sino en todo el mundo, delanteros legendarios como Robert Lewandowski, Karim Benzema y Luis Suarez han llegado a la etapa final de sus carreras, y la nueva generación que los sustituya es muy escasa.

Erling Haaland: la excepción a la regla

El experto califica a Erling Haaland, la estrella del Manchester City, como un talento único de nuestra era. Según él, cuando Erling Haaland jugaba en el Borussia Dortmund, era un delantero que corría a los espacios y marcaba gracias a su velocidad. En el Manchester City, se ha adaptado al sistema del equipo para convertirse en una "máquina" que envía el balón a la portería con un solo toque dentro del área.

Harry Kane tiene actualmente 31 años y aspira a jugar al más alto nivel durante mucho tiempo, al igual que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Si juega otros 5 años en la selección, habrá tiempo para que surjan nuevos talentos en Inglaterra. Sin embargo, por ahora, no destaca ningún delantero tan constante y peligroso como Kane en las selecciones juveniles.

Esta situación podría generar graves problemas para la selección inglesa en el futuro. Si no se implementa una formación sistemática de delanteros centro, es inevitable que los "Three Lions" se encuentren con un gran vacío en la línea de ataque tras la partida de Harry Kane.