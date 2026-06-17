Dani Ceballos rescinde su contrato con el Real Madrid: el centrocampista regresa a casa

El centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos, está cerca de dejar el equipo. Ambas partes han decidido rescindir el contrato vigente por mutuo acuerdo. Esta decisión permitirá que el futbolista de 29 años se incorpore a un nuevo equipo como agente libre. Según informa Goal.com, el jugador habría aceptado incluso renunciar al salario previsto para su último año en el club blanco. Así lo informa Goal.com en su noticia .

Dani Ceballos llegó al «Club Blanco» procedente del Real Betis en 2017. Durante este periodo, disputó 215 partidos con la camiseta madrileña, anotando 7 goles. Aunque no logró consolidarse como titular indiscutible, ganó 15 trofeos prestigiosos con el equipo, incluyendo tres Champions League y dos títulos de La Liga.

Ajax rechazado, rumbo a Sevilla

El Ajax de Ámsterdam mostró un serio interés en los servicios del jugador. El club neerlandés tomó todas las medidas para fichar al experimentado mediapunta, pero Ceballos prefirió continuar su carrera en España. Su objetivo principal es regresar a su equipo del corazón, el Real Betis.

La directiva del Real Betis espera que se formalice la rescisión del contrato del jugador con el Madrid. Para Dani Ceballos, canterano del club sevillano, este traspaso supondrá un auténtico «regreso a casa». Fue en este equipo donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional, participando en 105 partidos antes de marchar al Madrid.

El motivo principal de la salida de Ceballos del Madrid es la falta de minutos. La temporada pasada participó en un total de 23 partidos en todas las competiciones, sumando solo 826 minutos en el campo. Esta situación se consideró insuficiente para un integrante de la selección española. En su trayectoria también destaca su cesión de dos años al Arsenal de Londres, donde ganó la FA Cup.

Se espera que el Real Betis anuncie oficialmente el fichaje de Dani Ceballos en los próximos días. Este acuerdo será sin duda un gran refuerzo para el club andaluz, que aspira a luchar por los puestos altos en competiciones europeas y en la liga doméstica. Ceballos tendrá la oportunidad de recuperar su mejor forma deportiva en un entorno familiar.