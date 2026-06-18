Fabio Cannavaro destaca la importancia histórica del encuentro

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Fabio Cannavaro destaca la importancia histórica del encuentro

La selección de Uzbekistán se enfrentó a Colombia en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

Tras el encuentro, el entrenador Fabio Cannavaro destacó que el partido fue interesante y que el equipo se desempeñó especialmente bien en la segunda parte.

Según sus palabras, lograron cambiar el rumbo del juego después del descanso, creando situaciones peligrosas especialmente a través de la banda izquierda.

«Intentamos tomar el control del juego. No es fácil jugar sin balón contra un equipo como Colombia», afirmó el técnico.

Fabio Cannavaro también señaló que saltaron al campo con el objetivo de proyectar una imagen positiva de Uzbekistán ante todo el mundo.

Destacó que el equipo jugó bien en la segunda mitad, pero lamentablemente concedieron un gol.

«Recordaremos este partido en este estadio porque es un encuentro histórico. Estamos en la Copa del Mundo. El partido de hoy nos ha sido útil. Hubo errores y trabajaremos en ellos», dijo Cannavaro.

El encuentro terminó con la derrota de la selección de Uzbekistán por 1-3. La selección de Colombia se llevó la victoria.

La tabla del grupo K incluye a los equipos de Colombia, Congo, Portugal y Uzbekistán.

Fabio CannavaroUzbekistánColombiaCopa del Mundo de la FIFA
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Nodirbek Razzokov
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