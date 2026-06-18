Debut de Thomas Tuchel: Inglaterra vence a Croacia en el inicio del Mundial 2026

La selección inglesa comenzó con victoria su primer encuentro oficial bajo el mando del nuevo entrenador Thomas Tuchel. En el partido inaugural de la fase de grupos del Mundial 2026 contra Croacia, los «Three Lions» triunfaron por 4-2, demostrando que son uno de los grandes favoritos del torneo. Sin embargo, esta victoria no fue sencilla para los ingleses y los problemas en la línea defensiva no pasaron desapercibidos para los especialistas. Así lo informa Goal.com.

La primera parte estuvo llena de sorpresas. Aunque Harry Kane abrió el marcador de penalti, Croacia respondió rápidamente. Según informa Goal.com, la decisión de Thomas Tuchel de incluir a John Stones y Ezri Konsa en el once titular en lugar de Marc Guehi no fue acertada. Precisamente debido a un error de Stones, Martin Baturina logró empatar el encuentro. A pesar de que Harry Kane anotó un doblete tras un saque de esquina, Petar Musa restableció la igualdad antes del descanso.

La «magia» de Tuchel en el descanso y la segunda parte

Lo que Thomas Tuchel dijo a los jugadores en el vestuario durante el descanso sigue siendo un misterio. Aunque el entrenador afirmó simplemente que pidió «jugar con valentía», los cambios en el campo sugieren que hubo una charla más seria. En la segunda mitad, Inglaterra comenzó a actuar con un ímpetu totalmente distinto y tomó el control del juego.

Jude Bellingham demostró su calidad al inicio de la segunda parte, poniendo a su equipo nuevamente adelante. La estrella del Real Madrid colocó el balón con precisión en el ángulo, a pesar de la resistencia del defensa rival. Después, el portero croata Dominik Livakovic salvó a su equipo de goles inevitables con varias paradas difíciles, pero tampoco pudo detener el siguiente ataque inglés al final del partido.

La pareja de Bukayo Saka y Marcus Rashford, que entraron desde el banquillo, puso el punto final al encuentro. Tras un pase de Saka, Rashford marcó el cuarto gol en el minuto 85, adornando el debut de Tuchel con una victoria. No obstante, los especialistas critican el desorden en la defensa inglesa y las dificultades para controlar el juego mientras Declan Rice estaba lesionado.

Esta victoria tiene una importancia estratégica para Inglaterra, pero quedó claro que Tuchel aún tiene mucho trabajo por delante en el camino hacia el campeonato. Aunque el potencial ofensivo del equipo es alto, los huecos en la defensa podrían salir caros contra rivales más fuertes. Los ingleses intentarán solucionar estos problemas durante las próximas cinco semanas.