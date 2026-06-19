Zlatan Ibrahimovic señala el error táctico de Ronaldo

El inesperado empate (1:1) entre Portugal y la RD Congo en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 está generando grandes debates en el mundo del fútbol. Especialmente, el desempeño de Cristiano Ronaldo, de 41 años, quien participa en su sexto Mundial, está en el centro de atención de los expertos.

La leyenda del fútbol sueco Zlatan Ibrahimovic, fiel a su estilo, criticó de forma tajante y elegante el movimiento táctico de Ronaldo en una de las jugadas.

Lección táctica de Ibrahimovic: ¿En qué se equivocó Ronaldo?

En el minuto 68, con el marcador 1:1, Ronaldo no pudo aprovechar una oportunidad ideal: su disparo pasó rozando el poste. Sin embargo, según Zlatan, Cristiano cometió un error estratégico antes de disparar, justo al recibir el balón, y debería haberlo dejado para su compañero Bruno Fernandes.

Declaración de Zlatan Ibrahimovic al medio « Fox Sports » : « Normalmente, los delanteros se mueven desde el poste cercano hacia el ángulo opuesto. En esa situación, el delantero arrastra al defensa rival y crea un espacio (zona) para el compañero que viene desde atrás. Por lo tanto, tomaste la decisión incorrecta desde el principio, Cristiano ».

Crónica del partido de Ronaldo contra la RD Congo

Edad y estatus : 41 años, 6.º Mundial de su carrera (récord absoluto).

Tiempo en campo : Jugó los 90 minutos completos desde el inicio.

Efectividad : Sin goles ni asistencias, desperdició una oportunidad en una jugada polémica.

¿Qué le espera a Portugal?

Está claro que no será fácil para los portugueses en el Mundial que se celebra en América del Norte (EE. UU., Canadá y México) hasta el 19 de julio. Tras la inesperada pérdida de puntos en la primera jornada, el equipo de Cristiano Ronaldo se enfrenta a dos rivales muy serios en el grupo :

Uzbekistán — Dirigida por Fabio Cannavaro y con Abdukodir Husanov, uno de los defensores más caros del mundo, nuestra selección nacional promete ser un verdadero «dolor de cabeza» para los delanteros portugueses.

Colombia — Un equipo físicamente muy fuerte que se convirtió en líder del grupo tras vencer a nuestros representantes por 3:1 en la primera jornada.

Tras esta dura crítica de Zlatan, veremos pronto qué conclusiones saca Ronaldo para los próximos encuentros, especialmente en el duelo clave contra Uzbekistán. ¡Sigue con nosotros los días más intensos del Mundial!