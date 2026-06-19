EE. UU. y Australia anuncian sus alineaciones para luchar por el liderato
Comienza la 2ª jornada del grupo S de la Copa del Mundo 2026. En el primer encuentro de la fecha, se enfrentarán las selecciones nacionales de EE. UU. y Australia.
Antes de este duelo fundamental para el liderato del grupo, ambos equipos han dado a conocer sus alineaciones iniciales. La elección de plantillas ofensivas y equilibradas sugiere un partido intenso.
En la selección de EE. UU., Fries custodiará la portería. En la línea defensiva actuarán Freeman, Ream y Richards. En las bandas se ha confiado en Robinson y Dest.
En el centro del campo jugará la pareja McKennie y Adams. En la línea de ataque estarán Tillman, Balogun y Ricardo Pepi.
Alineación de EE. UU.:
Portero: Fries.
Defensas: Freeman, Ream, Richards.
Extremos: Robinson, Dest.
Centrocampistas: McKennie, Adams.
Delanteros: Tillman, Balogun, Ricardo Pepi.
La selección de Australia contará con Beach en la portería. En la línea defensiva de tres actuarán Borges, Souttar y Circati.
En las bandas jugarán Boss e Italiano, mientras que en el centro del campo estarán O'Neill y Okon-Engster. El tridente ofensivo está formado por Velupillay, Muhammad Toure y Matthew Leckie.
Alineación de Australia:
Portero: Beach.
Defensas: Borges, Souttar, Circati.
Extremos: Boss, Italiano.
Centrocampistas: O'Neill, Okon-Engster.
Delanteros: Velupillay, Muhammad Toure, Matthew Leckie.
Se espera que EE. UU. apueste por la posesión, pases rápidos y ataques por las bandas. Australia intentará causar problemas mediante el juego físico, jugadas a balón parado y contraataques rápidos.
En este enfrentamiento por el liderato del grupo, los tres puntos en juego aumentarían significativamente las posibilidades de ambos equipos para llegar a los play-offs.
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