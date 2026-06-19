EE. UU. y Australia anuncian sus alineaciones para luchar por el liderato

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EE. UU. y Australia anuncian sus alineaciones para luchar por el liderato

Comienza la 2ª jornada del grupo S de la Copa del Mundo 2026. En el primer encuentro de la fecha, se enfrentarán las selecciones nacionales de EE. UU. y Australia.

Antes de este duelo fundamental para el liderato del grupo, ambos equipos han dado a conocer sus alineaciones iniciales. La elección de plantillas ofensivas y equilibradas sugiere un partido intenso.

En la selección de EE. UU., Fries custodiará la portería. En la línea defensiva actuarán Freeman, Ream y Richards. En las bandas se ha confiado en Robinson y Dest.

En el centro del campo jugará la pareja McKennie y Adams. En la línea de ataque estarán Tillman, Balogun y Ricardo Pepi.

Alineación de EE. UU.:

Portero: Fries.

Defensas: Freeman, Ream, Richards.

Extremos: Robinson, Dest.

Centrocampistas: McKennie, Adams.

Delanteros: Tillman, Balogun, Ricardo Pepi.

La selección de Australia contará con Beach en la portería. En la línea defensiva de tres actuarán Borges, Souttar y Circati.

En las bandas jugarán Boss e Italiano, mientras que en el centro del campo estarán O'Neill y Okon-Engster. El tridente ofensivo está formado por Velupillay, Muhammad Toure y Matthew Leckie.

Alineación de Australia:

Portero: Beach.

Defensas: Borges, Souttar, Circati.

Extremos: Boss, Italiano.

Centrocampistas: O'Neill, Okon-Engster.

Delanteros: Velupillay, Muhammad Toure, Matthew Leckie.

Se espera que EE. UU. apueste por la posesión, pases rápidos y ataques por las bandas. Australia intentará causar problemas mediante el juego físico, jugadas a balón parado y contraataques rápidos.

En este enfrentamiento por el liderato del grupo, los tres puntos en juego aumentarían significativamente las posibilidades de ambos equipos para llegar a los play-offs.

EE. UU.AustraliaRicardo PepeMuhammad Ture
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Shuhrat Razzakov
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