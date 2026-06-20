Estados Unidos vence a Australia y se coloca líder del grupo

En un encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, la selección de Estados Unidos derrotó a Australia por 2-0.

Los goles estadounidenses fueron obra de un autogol de Cameron Burgess y de Alex Freeman.

Según las estadísticas, Estados Unidos dominó el partido con un 63 % de posesión de balón.

Asimismo, los futbolistas estadounidenses realizaron 8 remates, mientras que Australia registró 5.

Tras este resultado, Estados Unidos se convierte en el líder solitario del grupo D con 6 puntos tras dos victorias en dos partidos.

Australia ocupa la segunda posición con 3 puntos después de dos jornadas.

Las otras selecciones del grupo —Turquía y Paraguay— aún no han sumado puntos.

Esta victoria acerca más a Estados Unidos a la clasificación para la fase eliminatoria de la Copa Mundial.