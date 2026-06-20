«Estamos avergonzados, pedimos perdón a todo nuestro pueblo» — Arda Güler

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«Estamos avergonzados, pedimos perdón a todo nuestro pueblo» — Arda Güler

Tras caer ante Paraguay (0:1) en la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, la selección de Turquía queda eliminada prematuramente del torneo. Independientemente del resultado del 3er partido contra Estados Unidos, los turcos terminarán inevitablemente en la 4ª y última posición del grupo.

Tras este duro fracaso, la gran promesa del fútbol turco, el centrocampista del Real Madrid Arda Güler no ocultó su desánimo y pidió disculpas sinceramente a todo el pueblo turco.

La dolorosa declaración de Arda Güler

A pesar de haberlo dado todo en el campo, el futbolista de 21 años no pudo evitar la derrota de su equipo. Tras el encuentro, dijo a los medios de comunicación:

«Durante mi carrera en la selección, haré todo lo posible para que la gente olvide este torneo. Jugamos en equipos muy fuertes y debíamos demostrarlo en el campo, pero no lo logramos. Recibimos un gol rápido. No hay nada más que decir. Estamos muy arrepentidos. Estamos avergonzados, pedimos perdón a todo nuestro pueblo. Nos esforzaremos al máximo en los próximos torneos».

Factores del fracaso de Turquía en el grupo D

Con una plantilla formada por estrellas que militan en los mejores clubes de Europa, Turquía llegó al Mundial con grandes objetivos. Sin embargo, el equipo sufrió una crisis profunda:

  • Gol temprano: El gol recibido en los primeros segundos (minuto 2) contra Paraguay destrozó la moral de los turcos.

  • Juego desorganizado: Jugadores creativos como Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu y Kenan Yıldız no lograron funcionar como un sistema cohesionado en el campo.

  • El último partido solo por el honor: Con 0 puntos tras dos jornadas, el tercer partido contra Estados Unidos no tiene ninguna importancia deportiva. Este encuentro será solo una oportunidad para intentar limpiar parcialmente su imagen ante los aficionados.

Este Mundial ha sido una lección muy amarga, pero vital, para la brillante generación de la selección turca. El tiempo dirá si Arda Güler y sus compañeros podrán recuperarse de este golpe psicológico y destacar en futuros torneos. ¡Sigue los momentos más intensos del Mundial con nosotros!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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