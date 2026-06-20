Casemiro será compañero de Lionel Messi: la estrella brasileña llegó a un acuerdo con el Inter Miami

El excentrocampista defensivo de la selección de Brasil y del Manchester United está cerca de continuar su carrera en la MLS de Estados Unidos. Tras varios meses de negociaciones, el experimentado futbolista ha aceptado trasladarse al Inter Miami, equipo donde juega Lionel Messi. Este traspaso se considera uno de los pasos más importantes para reforzar la línea media del club de Florida. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el prestigioso insider del mercado de fichajes Fabrizio Romano, Casemiro se unirá oficialmente a las filas de los «Herons» tras la finalización de la Copa del Mundo. A pesar de haber recibido ofertas serias de otro gigante de la MLS, el LA Galaxy, y de clubes de la Pro League de Arabia Saudita, la estrella brasileña decidió optar por el proyecto de Miami. Cabe recordar que Casemiro quedó agente libre en junio tras expirar su contrato con el Manchester United.

Cambios en la plantilla del Inter Miami

El Inter Miami buscaba un candidato adecuado para sustituir al legendario Sergio Busquets, quien se retiró al finalizar la temporada 2025. Mientras que jugadores como David Ayala y Yannick Bright aún no han mostrado el nivel esperado, se espera que la llegada de un jugador experimentado como Casemiro restaure el equilibrio del equipo.

Lo curioso es que Casemiro firmará contrato sin el estatus de «Jugador Franquicia» (Designated Player). Actualmente, los tres cupos para este estatus en el Inter Miami están ocupados por Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame. Según las reglas de la MLS, los clubes suelen atraer a estrellas con un contrato ordinario inicialmente, para luego ofrecerles acuerdos con salarios más elevados.

Continúa el flujo de estrellas hacia la MLS

El traspaso de Casemiro no es la única noticia impactante del fútbol estadounidense. Según informa Goal.com, varias estrellas del fútbol mundial están negociando con clubes de la MLS justo antes de la Copa del Mundo. Específicamente, se esperan los siguientes movimientos :

Antoine Griezmann ya ha llegado a un acuerdo con el Orlando City ;

Robert Lewandowski está cerca de trasladarse al Chicago Fire ;

Leon Goretzka también podría continuar su carrera en el club de Chicago.

Casemiro participa actualmente con éxito con la selección brasileña. Su equipo ganó recientemente 3-0 ante Haití, dando un paso importante hacia la fase de playoffs del torneo. La incorporación del futbolista a su nuevo club no solo beneficiará al Inter Miami, sino que elevará el prestigio del fútbol americano.

Este traspaso es interesante para los aficionados al fútbol, ya que pone fin a la larga rivalidad entre Lionel Messi y Casemiro (de la época del El Clásico) y los une bajo un mismo objetivo. Se espera que los detalles financieros del traspaso se revelen pronto.