Japón golea a Túnez

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Japón golea a Túnez

En un encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, la selección de Japón derrotó a Túnez por 4-0.

En el minuto 4, Daichi Kamada abrió el marcador y puso a su equipo por delante.

Posteriormente, Ayase Ueda anotó dos goles en los minutos 31 y 83.

Jun Ito fue el autor de otro gol japonés en el minuto 69.

Según las estadísticas, Japón dominó el juego con un 57 % de posesión de balón.

Asimismo, los futbolistas japoneses realizaron 10 remates, de los cuales 5 fueron a puerta.

Tras esta victoria, Japón suma 4 puntos en dos partidos y asciende al segundo lugar del grupo F.

Países Bajos también lidera el grupo con 4 puntos. Suecia tiene 3 puntos, mientras que Túnez sigue sin sumar puntos tras dos jornadas.

La clasificación de Japón a la fase eliminatoria se decidirá en la última jornada.

JapónTúnezDaichi KamadaAyase UedaPaíses Bajos
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