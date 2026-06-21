Justin Gaethje habla sobre la situación de Ilia Topuria

El luchador de la UFC Justin Gaethje se refirió a Ilia Topuria, señalando que el futuro de su carrera y su deseo de recuperar el cinturón no serán sencillos. Gaethje afirmó que el miedo que los rivales sentían hacia Topuria ha desaparecido, lo que le supondrá dificultades adicionales.

Reflexiones de Justin Gaethje

« Atreverse a decir la amarga verdad merece respeto. Especialmente para alguien como Ilia, porque todavía está muy lejos de la realidad. Le dije que cometía un error al cargar con un peso tan grande sobre sus hombros. Le pregunté qué haría al llegar al segundo y tercer asalto. Pero eso lo alejó aún más de la realidad. Quiso demostrar que tenía razón. » No rompí la confianza de Tony Ferguson en sí mismo. Cambié la actitud de sus rivales hacia él. Antes de mí, Topuria no sabía lo que era la derrota. Después de mostrar a la gente que simplemente hay que superar el miedo, ya nadie entrará al combate temiéndolo. Ahora será muy difícil para Ilia luchar contra oponentes que ya no le temen».

Conclusiones principales de la declaración

En su entrevista, Gaethje destacó varios puntos importantes:

Presión psicológica y realidad: Ilia Topuria asumió responsabilidades excesivas y no supo evaluar correctamente la situación en los asaltos posteriores del combate.

Desaparición del miedo en los rivales: Mientras Topuria permanecía invicto, sus rivales estaban intimidados. Ahora, otros luchadores subirán al ring sin miedo.

El ejemplo de Tony Ferguson: Gaethje señala que, así como cambió la percepción de los rivales hacia Tony Ferguson tras derrotarlo, está sucediendo lo mismo con Topuria.

Esta situación indica el inicio de una etapa nueva y mucho más compleja en la carrera de Ilia Topuria.