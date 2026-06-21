Omar Alderete marca un anti-récord en el partido Paraguay-Turquía

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Omar Alderete marca un anti-récord en el partido Paraguay-Turquía

Según datos de OPTA, el defensa de la selección de Paraguay, Omar Alderete, completó solo un pase preciso tras jugar todo el encuentro contra Turquía.

Esta es la cifra más baja en la historia de los Mundiales. Hasta ahora, ningún futbolista que haya disputado 90 minutos completos en una Copa del Mundo había realizado tan pocos pases acertados.

Cabe destacar que Turquía tuvo la superioridad numérica durante el partido. A pesar de ello, los turcos cayeron ante Paraguay, a pesar de las estadísticas bajísimas del jugador que disputó todo el encuentro.

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