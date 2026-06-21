El regreso de Neymar: la estrella brasileña podría jugar contra Escocia

·6·Deportes
El regreso de Neymar: la estrella brasileña podría jugar contra Escocia

La selección brasileña ha recibido una excelente noticia antes del partido decisivo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El líder y máxima estrella, Neymar, se ha recuperado de su lesión y ha regresado a los entrenamientos grupales. El experimentado delantero, que se perdió los dos primeros encuentros del torneo por problemas en el gemelo, se espera que participe en el duelo contra Escocia. Así lo informa Goal.com.

El sábado, en la base de entrenamiento de Nueva Jersey, Neymar comenzó los ejercicios de trabajo con balón. Esta situación ha despertado grandes esperanzas entre los aficionados brasileños, ya que la «Seleção» estaba enfrentando dificultades significativas en su línea de ataque sin su número 10. Según Goal.com, el futbolista ha completado con éxito la última fase de su proceso de rehabilitación.

La decisión de Ancelotti y el proceso de recuperación

El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, hizo una declaración oficial sobre el estado de Neymar tras la victoria sobre Haití. Aunque el técnico italiano ha sido cauteloso con su estrella, confirmó que ha llegado el momento de su regreso. Según lo previsto, el delantero de 34 años se unirá a los entrenamientos tácticos completos del equipo a partir del lunes.

"Neymar entrenará individualmente mañana y con todo el equipo el lunes. Estará listo para el partido contra Escocia", afirmó Ancelotti. Esta noticia es muy importante para Brasil, no solo tácticamente sino también psicológicamente. Aunque el equipo cuenta con jugadores talentosos como Vinicius Junior y Matheus Cunha, la creatividad y experiencia de Neymar son decisivas.

Cabe recordar que Neymar fue diagnosticado con un desgarro de segundo grado en el músculo del gemelo. Las previsiones iniciales indicaban que su recuperación requeriría hasta tres semanas, pero el organismo del jugador logró recuperarse más rápido de lo esperado. En los entrenamientos lo acompaña el defensa Alex Sandro.

La situación del grupo y el camino hacia el sexto título

Brasil lidera actualmente el grupo C con cuatro puntos. Tras el empate con Marruecos y la victoria convincente ante Haití, los cinco veces campeones del mundo prácticamente han asegurado su pase a los play-offs. Un empate contra Escocia bastaría para avanzar a la siguiente fase, pero con Neymar, el equipo aspira a terminar primero del grupo.

El regreso de Neymar podría ser uno de los factores principales para que Brasil avance hacia el sexto título mundial de su historia. Este mundial, que se disputa en Norteamérica, se ve como una de las últimas oportunidades para el emblemático delantero. Si no hay contratiempos, los aficionados podrán disfrutar nuevamente de la magia de Neymar en el partido del miércoles en Miami.

NeymarBrasilCopa del Mundo 2026FútbolCarlo Ancelotti
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Omar Alderete marca un anti-récord en el partido Paraguay-TurquíaOmar Alderete marca un anti-récord en el partido Paraguay-TurquíaHoy, 13:59Mundial 2026: Gran conflicto en el seno de la selección de PortugalMundial 2026: Gran conflicto en el seno de la selección de PortugalHoy, 13:34Cody Gakpo brilla con Países Bajos: una libertad distinta a la de LiverpoolCody Gakpo brilla con Países Bajos: una libertad distinta a la de LiverpoolHoy, 13:16El impulso de Jude Bellingham y la selección de Inglaterra en el Mundial 2026El impulso de Jude Bellingham y la selección de Inglaterra en el Mundial 2026Hoy, 13:13Justin Gaethje habla sobre la situación de Ilia TopuriaJustin Gaethje habla sobre la situación de Ilia TopuriaHoy, 13:12Mundial 2026: Calendario de partidos de los grupos G y H para hoyMundial 2026: Calendario de partidos de los grupos G y H para hoyHoy, 13:07
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?