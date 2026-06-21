El regreso de Neymar: la estrella brasileña podría jugar contra Escocia

La selección brasileña ha recibido una excelente noticia antes del partido decisivo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El líder y máxima estrella, Neymar, se ha recuperado de su lesión y ha regresado a los entrenamientos grupales. El experimentado delantero, que se perdió los dos primeros encuentros del torneo por problemas en el gemelo, se espera que participe en el duelo contra Escocia. Así lo informa Goal.com.

El sábado, en la base de entrenamiento de Nueva Jersey, Neymar comenzó los ejercicios de trabajo con balón. Esta situación ha despertado grandes esperanzas entre los aficionados brasileños, ya que la «Seleção» estaba enfrentando dificultades significativas en su línea de ataque sin su número 10. Según Goal.com, el futbolista ha completado con éxito la última fase de su proceso de rehabilitación.

La decisión de Ancelotti y el proceso de recuperación

El entrenador de la selección de Brasil , Carlo Ancelotti, hizo una declaración oficial sobre el estado de Neymar tras la victoria sobre Haití. Aunque el técnico italiano ha sido cauteloso con su estrella, confirmó que ha llegado el momento de su regreso. Según lo previsto, el delantero de 34 años se unirá a los entrenamientos tácticos completos del equipo a partir del lunes.

"Neymar entrenará individualmente mañana y con todo el equipo el lunes. Estará listo para el partido contra Escocia", afirmó Ancelotti. Esta noticia es muy importante para Brasil, no solo tácticamente sino también psicológicamente. Aunque el equipo cuenta con jugadores talentosos como Vinicius Junior y Matheus Cunha, la creatividad y experiencia de Neymar son decisivas.

Cabe recordar que Neymar fue diagnosticado con un desgarro de segundo grado en el músculo del gemelo. Las previsiones iniciales indicaban que su recuperación requeriría hasta tres semanas, pero el organismo del jugador logró recuperarse más rápido de lo esperado. En los entrenamientos lo acompaña el defensa Alex Sandro.

La situación del grupo y el camino hacia el sexto título

Brasil lidera actualmente el grupo C con cuatro puntos. Tras el empate con Marruecos y la victoria convincente ante Haití, los cinco veces campeones del mundo prácticamente han asegurado su pase a los play-offs. Un empate contra Escocia bastaría para avanzar a la siguiente fase, pero con Neymar, el equipo aspira a terminar primero del grupo.

El regreso de Neymar podría ser uno de los factores principales para que Brasil avance hacia el sexto título mundial de su historia. Este mundial, que se disputa en Norteamérica, se ve como una de las últimas oportunidades para el emblemático delantero. Si no hay contratiempos, los aficionados podrán disfrutar nuevamente de la magia de Neymar en el partido del miércoles en Miami.