En el fútbol moderno, las jugadas a balón parado se están convirtiendo en uno de los factores más determinantes para decidir el destino de un partido. En particular, el centrocampista del Arsenal y de la selección de Inglaterra, Declan Rice, se ha convertido inesperadamente en un verdadero especialista en la ejecución de saques de esquina. Su destreza está dando frutos no solo a nivel de club, sino también en los partidos de clasificación para la Copa del Mundo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Nico Jover, el entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal, es el principal impulsor de esta revolución. Según informa Goal.com, fue Jover quien tomó la decisión inesperada sobre Declan Rice. El futbolista, anteriormente conocido solo por sus acciones defensivas, se ha convertido ahora en una figura clave que potencia la capacidad ofensiva del equipo. Gary Neville incluso bromeó llamando a Jover «el hombre más irritante del fútbol» por poner constantemente nerviosos a los defensores rivales.

La maestría de Nico Jover y las nuevas facetas de Rice

Declan Rice destacó en una entrevista que estos cambios no fueron casualidad. «Antes nunca lanzaba los córners. Pero Nico Jover y Mikel Arteta vieron en mí una habilidad que otros no tenían. Confiaron en que podía poner el balón en el punto exacto, al igual que Bukayo Saka», dijo el futbolista en una entrevista con BBC Sport.

Actualmente, cuando Declan Rice se acerca al banderín de córner, su confianza es más alta que nunca. Según él, cada vez que se acerca al balón, confía en dar una asistencia o crear una situación de peligro. Esta mentalidad también está beneficiando a la selección de Inglaterra. En concreto, en la victoria 4-2 sobre Croacia, un pase de Rice fue convertido en gol por Harry Kane.

Thomas Tuchel y las novedades en la selección de Inglaterra

El nuevo seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, también intenta introducir la alta intensidad y la disciplina táctica de la Premier League en la selección. Durante los entrenamientos en Kansas City, se dedica un tiempo especial al trabajo de jugadas a balón parado. Según Rice, el equipo tiene un plan de juego claro y los jugadores saben bien dónde enviará el balón.

Los goles marcados en jugadas a balón parado han jugado un papel fundamental en los éxitos del Arsenal en la lucha por el campeonato, la primera en veinte años. Ahora, esta experiencia se traslada al escenario internacional. Para los aficionados ingleses, esto es muy alentador, ya que en los grandes torneos, un solo golpe preciso puede decidirlo todo.

En conclusión, la transformación de Declan Rice demuestra lo importante que es el papel del cuerpo técnico en el fútbol moderno. Para el Arsenal y la selección de Inglaterra, las jugadas a balón parado ya no son solo una oportunidad, sino que se han convertido en el arma principal para derrotar al rival.