Declan Rice admite haber jugado lesionado durante medio año

El centrocampista defensivo clave de la selección de Inglaterra y del Arsenal, Declan Rice, reveló que ha estado jugando con dolores serios durante mucho tiempo. Según el futbolista, ha estado tratando secretamente una lesión relacionada con el sistema nervioso (dolor neural) desde diciembre del año pasado. Esta información fue una sorpresa para la comunidad futbolística, ya que Rice ha mostrado un rendimiento estable tanto en su club como en la selección. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro contra Croacia, que terminó con una victoria inglesa por 4-2, Declan Rice abandonó el campo faltando 20 minutos para el final. Su cojera y la molestia en la zona del muslo generaron preocupación entre los aficionados. Sin embargo, el propio jugador aclaró la situación, afirmando que todo está bajo control y que está listo para el próximo partido contra Ghana.

La decisión inteligente de Thomas Tuchel

Según informa Goal.com, el entrenador de la selección inglesa, Thomas Tuchel, protegió a Rice de una sobrecarga al retirarlo del campo. El futbolista valoró positivamente esta decisión del técnico. "Los últimos 20 minutos son el momento donde el riesgo de lesión es más alto. El entrenador hizo lo correcto al cambiarme, porque empecé a sentir aquel viejo dolor nervioso en el muslo", afirmó el centrocampista.

Rice admitió haber jugado bajo este régimen en el Arsenal desde diciembre. Según explicó, nadie fuera del entorno interno del equipo lo sabía. El jugador entiende perfectamente que debe cuidar su cuerpo para llegar lejos en un torneo tan prestigioso como la Copa del Mundo en América del Norte.

Bukayo Saka y la situación general del equipo

En el campamento de Inglaterra, no solo Declan Rice, sino también otra estrella del Arsenal, Bukayo Saka, se encuentra bajo supervisión médica. Un problema crónico en el tendón de Aquiles provocó que Saka comenzara el torneo en el banquillo. Rice, al hablar sobre la situación de su compañero, destacó la importancia de la cautela en la gestión de su estado físico.

"He visto con mis propios ojos cuántos partidos ha jugado Bukayo en el Arsenal y cómo ha luchado contra esta lesión. Sería peligroso someterlo a una carga excesiva de repente, por lo que el cuerpo técnico lo está gestionando adecuadamente. Estoy seguro de que dirá su palabra en las fases decisivas del torneo", añadió Rice.

Actualmente, el cuerpo médico de la selección inglesa supervisa individualmente el proceso de recuperación de ambos futbolistas. Thomas Tuchel tiene como objetivo llevar a sus jugadores líderes en la mejor forma deportiva posible hasta la fase de playoffs. Se espera que Rice sea titular en el partido contra Ghana, aunque es probable que su tiempo de juego vuelva a ser limitado.