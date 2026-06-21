Leah Williamson, estrella del Arsenal y de Inglaterra, comparte fotos de su vida privada

Leah Williamson, capitana del Arsenal y de la selección femenina de Inglaterra, ha compartido momentos felices de su vida privada con sus seguidores. Una de las figuras más reconocidas del fútbol publicó un emotivo mensaje en redes sociales con motivo del 28º cumpleaños de su pareja, la modelo estadounidense Elle Smith. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa Goal.com, la futbolista publicó una serie de fotos sinceras en su cuenta de Instagram, con un breve y dulce comentario: "Feliz cumpleaños, cariño". Estas imágenes muestran los momentos de descanso de la pareja fuera del campo, provocando rápidamente numerosas reacciones afectuosas de aficionados y compañeras.

Este ambiente festivo supuso un respiro especial para Williamson en una temporada que está siendo difícil. La experimentada defensa ha luchado recientemente contra lesiones consecutivas, lo que ha afectado seriamente su participación tanto en el club como en la selección. Se espera que estos momentos de alegría personal ayuden a la jugadora en su recuperación psicológica.

Lesiones y proceso de recuperación

El año actual ha sido físicamente muy complejo para Leah Williamson. Se perdió el inicio de la temporada debido a problemas en la rodilla y el gemelo. Tras regresar al campo, sufrió una lesión inesperada en los isquiotibiales que la dejó fuera nuevamente. A pesar de haber sido convocada para los importantes partidos clasificatorios de Inglaterra contra España y Ucrania, tuvo que abandonar la convocatoria por su lesión.

Actualmente, la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, y el cuerpo médico de la selección inglesa siguen atentamente el estado de la jugadora. Los especialistas controlan cuidadosamente sus cargas físicas para evitar complicaciones más graves en el futuro. En su lugar, fue convocada la defensa del West Ham, Grace Fisk.

A pesar de ello, no hay lugar a preocupaciones sobre el futuro de Williamson en el Arsenal. A principios de año, el club anunció la firma de un nuevo contrato a largo plazo con su canterana y líder. La defensa, que juega con los "Gunners" desde su infancia, es considerada el corazón y el apoyo principal del equipo.

Como parte de su estrategia de retención de jugadoras clave, la directiva del Arsenal también extendió los acuerdos con futbolistas experimentadas como Steph Catley y Kim Little, junto a Williamson. El objetivo del club es formar una plantilla estable que compita por los trofeos tanto en la liga doméstica como en la Champions League para la temporada 2026-27.