La joven estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, sigue sorprendiendo a la comunidad futbolística mundial. Las acciones y el nivel de juego del extremo de 18 años lo han convertido, a ojos de muchos especialistas, en el heredero del legendario Lionel Messi. El último reconocimiento llegó de la mano de Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudita. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista previa al próximo enfrentamiento entre España y Arabia Saudita, Donis calificó al joven talento como el mayor prodigio de la era actual. Según Goal.com, al analizar los partidos de Lamine Yamal con el FC Barcelona, el entrenador destacó que ha empezado a llenar el vacío dejado por Lionel Messi de la manera más adecuada.

Madurez e inteligencia: la principal ventaja de Yamal

Según Georgios Donis, lo que diferencia a Lamine Yamal de otros jóvenes futbolistas no es simplemente la habilidad técnica o la velocidad, sino su capacidad de lectura del campo y su comprensión del juego. El entrenador señaló que tal nivel de inteligencia futbolística suele ser propio de jugadores veteranos con muchos años de experiencia.

"No he visto a otro futbolista a esta edad capaz de marcar una diferencia tan grande, jugando con tal calidad y madurez. Para mí, lo más importante no es su habilidad, sino que sabe exactamente qué hacer en cada situación. Eso es precisamente lo que lo diferencia de los demás", añadió el técnico saudí.

Basándose en su experiencia, Donis afirmó que es totalmente justo comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi. Recordó que, cuando dirigía al club chipriota APOEL, se enfrentó al FC Barcelona y a Lionel Messi. Según el entrenador, la influencia que la estrella argentina mostraba entonces se puede ver hoy en las acciones de Yamal.

El crecimiento acelerado de Lamine Yamal es valorado como un gran regalo no solo para el FC Barcelona, sino para todo el mundo del fútbol. Las situaciones de peligro que crea y los goles que anota en cada encuentro ya lo han convertido en uno de los atacantes más fuertes de Europa.

Actualmente, la afición futbolística no duda de que el joven extremo sea en el futuro un múltiple ganador del Balón de Oro, al igual que Lionel Messi. El reconocimiento de especialistas experimentados como Georgios Donis demuestra la alta posición que Lamine Yamal ha alcanzado en la jerarquía del fútbol mundial.