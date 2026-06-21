El seleccionador de Irán indignado por la FIFA y las restricciones de EE. UU.

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El seleccionador de Irán indignado por la FIFA y las restricciones de EE. UU.

El seleccionador de la selección nacional de Irán, Amir Galenoi, criticó duramente el trato recibido por su equipo por parte de la FIFA y las deficiencias organizativas en el marco del Mundial 2026. Estas declaraciones impactantes del entrenador fueron Globe Esporte citadas por la publicación.

Llegada tardía a Los Ángeles y problemas de vuelo

El especialista iraní afirmó que los organizadores impidieron que el equipo llegara antes a la ciudad de Los Ángeles para aclimatarse antes del partido contra Bélgica:

  • La ventaja del rival: Mientras que la selección de Bélgica estuvo en Los Ángeles desde el viernes, los representantes de Irán solo pudieron llegar a la ciudad el sábado 20 de junio.

  • Promesa incumplida: La FIFA prometió al equipo de Irán volar desde México el viernes, pero en la práctica no pudo organizarlo.

"Me llamaron y me preguntaron: 'Si encontramos un vuelo para las 18:00, ¿están listos?'. Acepté, pero esperamos. Esperamos hasta las 19:00 y no pasó nada. La FIFA hace lo que puede, pero eso no significa que haya cumplido su tarea con éxito", dice Galenoi.

"Se nos prohíbe estar en EE. UU. excepto el día del partido"

Amir Galenoi calificó de absolutamente injustas las restricciones políticas y organizativas impuestas a la selección de Irán. Según se informa, al equipo solo se le permite estar en territorio de Estados Unidos alrededor de los días de los partidos oficiales, estando prohibido en cualquier otro momento.

"Ojalá nos hubieran permitido llegar dos semanas antes del primer partido para alcanzar nuestra máxima forma deportiva. Fuimos privados de esa oportunidad. Es una injusticia. Espero que este tipo de acciones no se vuelvan habituales en los Mundiales".

"Situación del grupo G y próximo encuentro"

La selección de Irán compite en el grupo G del Mundial contra los siguientes rivales:

  • Bélgica

  • Nueva Zelanda

  • Egipto

Actualmente, los iraníes ocupan el segundo lugar del grupo con 1 punto tras un partido. El partido central contra Bélgica, motivo de las justas quejas del entrenador y decisivo para el destino en el grupo, comenzará hoy a las 24:00 (00:00 h) hora de Tashkent está programado.

IránAmir GhalenoeiFIFAEE. UU.Los Ángeles
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Shuhrat Razzakov
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