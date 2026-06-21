Copa del Mundo: boxeadores uzbekos conquistan 12 medallas

Ha concluido la prestigiosa Copa del Mundo de Boxeo celebrada en la ciudad de Guiyang, China. Según el servicio de prensa de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, los representantes de nuestro país participaron con éxito en este torneo, logrando un total de 12 medallas .

Clasificación por equipos: ¡nuestros hombres vuelven a ser los primeros!

La selección masculina de Uzbekistán, siguiendo la tradición, demostró una vez más que es insuperable en el mundo, liderando la clasificación por equipos. En la tabla general, que incluye los resultados femeninos, nuestros representantes se situaron entre los tres primeros.

Ranking por equipos masculinos:

Uzbekistán — 3 oros, 1 plata, 2 bronces. Kazajistán — 3 oros, 3 bronces. Francia — 2 oros, 1 bronce.

Tabla general combinada (mujeres y hombres):

Conozca a nuestros ganadores y medallistas:

Lista completa de los púgiles uzbekos que subieron al podio de la Copa del Mundo:

Medallistas de oro:

-60 kg — Abdumalik Xalokov

-80 kg — Javohir Ummataliyev

-90 kg — To‘rabek Xabibullayev

-57 kg — Nigina O‘ktamova

Medallistas de plata:

-50 kg — Asilbek Jalilov

-48 kg — Farzona Fozilova

+80 kg — Oltinoy Sotimboyeva

Medallistas de bronce:

-85 kg — Akmaljon Isroilov

+90 kg — Arman Maxanov

-60 kg — Sitora Turdibekova

-75 kg — Aziza Zokirova