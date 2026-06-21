Vinícius Júnior celebra su partido 500 con gol y asistencia

·3·Deportes
Vinícius Júnior celebra su partido 500 con gol y asistencia

El extremo de la selección brasileña y del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha alcanzado un hito importante en su carrera profesional. El jugador de 25 años disputó su partido número 500 en el fútbol profesional.

Esta marca histórica se logró en el encuentro contra la selección de Haití en la fase de grupos del Mundial 2026. Vinícius no solo estuvo presente en su partido aniversario, sino que volvió a demostrar su altísimo nivel.

En el partido en el que Brasil ganó 3-0, el extremo anotó un gol y dio una asistencia, contribuyendo significativamente a la victoria contundente de su equipo.

Después del encuentro, Vinícius compartió sus impresiones sobre este logro con sus seguidores en sus redes sociales.

«¡500 partidos en mi carrera profesional! Es simplemente una locura. Es como un sueño hecho realidad. ¡Gracias a Dios!», escribió el futbolista.

A pesar de su juventud, Vinícius Júnior se ha convertido ya en uno de los extremos más reconocidos y peligrosos del fútbol mundial. Su velocidad, regate y capacidad decisiva siguen asombrando a los aficionados.

El futbolista brasileño comenzó su carrera profesional en el Flamengo. Posteriormente se unió al Real Madrid, donde ha ganado numerosos trofeos importantes con el gigante español y se ha convertido en uno de los líderes del equipo.

500 partidos: un nuevo gran hito en la trayectoria de Vinícius. Dada su edad y potencial, no hay duda de que el jugador tiene aún muchos récords, goles y partidos inolvidables por delante.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mundial 2026: ¡El portero de Curazao, con 15 paradas, pide una estatua!Mundial 2026: ¡El portero de Curazao, con 15 paradas, pide una estatua!Hoy, 23:16España aplasta a Arabia Saudita, ¡gol histórico de Lamine Yamal!España aplasta a Arabia Saudita, ¡gol histórico de Lamine Yamal!Hoy, 23:08Frenkie de Jong sobre Lionel Messi: «Es simplemente el jugador perfecto»Frenkie de Jong sobre Lionel Messi: «Es simplemente el jugador perfecto»Hoy, 22:54Lucas Bergvall decide dejar el Tottenham: el talento sueco tiene muchos pretendientesLucas Bergvall decide dejar el Tottenham: el talento sueco tiene muchos pretendientesHoy, 22:54Francisco Conceição: Nadie está obligado a darle el balón a Ronaldo en la selección de PortugalFrancisco Conceição: Nadie está obligado a darle el balón a Ronaldo en la selección de PortugalHoy, 22:39Copa del Mundo: boxeadores uzbekos conquistan 12 medallasCopa del Mundo: boxeadores uzbekos conquistan 12 medallasHoy, 22:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?