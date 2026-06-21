El extremo de la selección brasileña y del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha alcanzado un hito importante en su carrera profesional. El jugador de 25 años disputó su partido número 500 en el fútbol profesional.

Esta marca histórica se logró en el encuentro contra la selección de Haití en la fase de grupos del Mundial 2026. Vinícius no solo estuvo presente en su partido aniversario, sino que volvió a demostrar su altísimo nivel.

En el partido en el que Brasil ganó 3-0, el extremo anotó un gol y dio una asistencia, contribuyendo significativamente a la victoria contundente de su equipo.

Después del encuentro, Vinícius compartió sus impresiones sobre este logro con sus seguidores en sus redes sociales.

«¡500 partidos en mi carrera profesional! Es simplemente una locura. Es como un sueño hecho realidad. ¡Gracias a Dios!», escribió el futbolista.

A pesar de su juventud, Vinícius Júnior se ha convertido ya en uno de los extremos más reconocidos y peligrosos del fútbol mundial. Su velocidad, regate y capacidad decisiva siguen asombrando a los aficionados.

El futbolista brasileño comenzó su carrera profesional en el Flamengo. Posteriormente se unió al Real Madrid, donde ha ganado numerosos trofeos importantes con el gigante español y se ha convertido en uno de los líderes del equipo.

500 partidos: un nuevo gran hito en la trayectoria de Vinícius. Dada su edad y potencial, no hay duda de que el jugador tiene aún muchos récords, goles y partidos inolvidables por delante.