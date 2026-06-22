Kylian Mbappé podría trasladarse a la MLS: David Beckham lo seduce para su equipo

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Kylian Mbappé podría trasladarse a la MLS: David Beckham lo seduce para su equipo

La estrella de la selección francesa y del Real Madrid, Kylian Mbappé, habló sobre la posibilidad de trasladarse al continente norteamericano en la siguiente etapa de su carrera. Uno de los representantes más brillantes del fútbol mundial no ocultó que la cultura de EE. UU. y el enfoque deportivo de allí siempre le han atraído. Así lo informa Goal.com. noticia informa.

En una rueda de prensa previa al encuentro contra Irak en el marco del Mundial, Mbappé compartió sus pensamientos sobre el fútbol estadounidense. Según él, las ambiciones infinitas y la cultura peculiar de EE. UU. le resultan muy atractivas. El futbolista no descartó la posibilidad de jugar al otro lado del océano antes de finalizar su carrera.

Lo curioso es que David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, ya mantiene conversaciones con el delantero francés. Mbappé señaló con humor: "David habla conmigo sobre esto", lo que sugiere que podría seguir los pasos de estrellas como Lionel Messi.

Inter Miami — el centro de las estrellas

Gracias al prestigio de David Beckham, el Inter Miami se está convirtiendo en el destino principal para las estrellas mundiales. Anteriormente, el internacional inglés Marcus Rashford también entrenó en las instalaciones del club. Actualmente, jugadores de la talla de Lionel Messi y Rodrigo De Paul militan en el equipo.

Asimismo, existen informaciones de que el club ha llegado a un acuerdo con el internacional brasileño Casemiro. Si Kylian Mbappé también se une a este grupo, la MLS se convertiría en una de las ligas más espectaculares, no solo a nivel regional, sino mundial. Por ahora, el delantero de 27 años se centra en sus éxitos con el Real Madrid y la selección.

Actualmente, Mbappé ocupa el tercer lugar en la lista de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales con 14 goles. Su selección lucha por el liderato del grupo contra Noruega. Los aficionados franceses esperan nuevos goles y el triunfo en el torneo de su líder.

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