Egipto remonta en la segunda parte y vence a Nueva Zelanda

La segunda jornada del grupo G de la Copa del Mundo 2026 llegó a su punto culminante. En el encuentro disputado en el estadio BC Place de Vancouver, la selección de Egipto se enfrentó a Nueva Zelanda y logró una victoria convincente por 3-1.

El partido comenzó muy bien para los oceánicos. En el minuto 15, Surman abrió el marcador para poner a Nueva Zelanda por delante, y la primera parte terminó con la ventaja de los anfitriones nominales.

Sin embargo, la selección de Egipto mostró un verdadero carácter en la segunda mitad. Zizo empató el encuentro en el minuto 58 y, poco después, el capitán Mohamed Salah puso a Egipto por delante. El toque final llegó en el minuto 82 courtesy de Trezeguet, quien entró desde el banquillo.

Cabe mencionar que, en el otro partido de este grupo, las selecciones de Irán y Bélgica empataron. Por lo tanto, esta victoria de Egipto hace que la lucha en el grupo sea aún más interesante.

Copa del Mundo 2026. Grupo G. Jornada 2

22 de junio. Vancouver. Estadio BC Place

Nueva Zelanda — Egipto 1:3

Goles: Surman (15) — Zizo (58), Salah (67), Trezeguet (82).

Nueva Zelanda: Crocombe, Payne (Bindon 85), Boxall, Ketachey (Randall 76), Sarman, Bell, Stamenich, Singh (Thomas 76), Just (de Vries 85), McCowatt (Old 66), Wood.

Egipto: Shobeir, Ibrahim, Hany, Abul Futuh, Ashour (Zizo 84), Zizo (Abdulkarim 76), Fathi (Rabiya 41), Lashin, Attiya, Salah (Abdulmajid 84), Marmoush (Trezeguet 76).

Amonestaciones: Lashin (17), Singh (20), McCowatt (34).