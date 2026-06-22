El metro de Tashkent funcionará hasta la 01:00 el día del partido Uzbekistán-Portugal

El 23 de junio, el metro de Tashkent funcionará hasta la 01:00 de la madrugada. Esta decisión se ha tomado con el fin de brindar mayor comodidad a los pasajeros.

Ese día, la selección nacional de Uzbekistán se enfrentará a Portugal a las 22:00. Debido al horario nocturno del encuentro, el horario del metro de la capital se extenderá una hora más de lo habitual.

La circulación de los trenes de metro continuará hasta la 01:00, facilitando así el regreso por la ciudad de los aficionados que asistan al partido de fútbol.