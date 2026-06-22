En vísperas de la Copa del Mundo, se ha vuelto habitual que ocurran eventos extraños en el mundo del fútbol. Sin embargo, las declaraciones del famoso brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam han dejado a muchos sorprendidos. Afirmó que obstaculizaría la carrera del capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, y evitaría que sea efectivo en el partido contra Ghana. Así lo informa Goal.com.

Bonsam no es la primera vez que atrae la atención con este tipo de «actividades». Antes del Mundial 2014, se atribuyó la responsabilidad de la lesión de Cristiano Ronaldo, asegurando que no pudo jugar a pleno rendimiento en el torneo. Ahora, ha anunciado abiertamente que ha elegido al delantero del Bayern Munich, Harry Kane, como su próximo «objetivo».

Influencia espiritual y estado del futbolista

En una entrevista con el Daily Star, Bonsam subrayó que no tiene la intención de causar un daño grave a Harry Kane, pero que tomará todas las medidas para detenerlo. «Estoy trabajando sobre Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué hacer para frenarlo. No le deseo una lesión grave, basta con arruinar su juego para ayudar a mi patria», afirma.

Harry Kane se encuentra actualmente en una forma deportiva extraordinaria. Demostró su alto nivel anotando un doblete en la victoria 4-2 sobre Croacia. Además, Kane está muy cerca de romper el récord de goles marcados en Copas del Mundo con la selección de Inglaterra, establecido por Gary Lineker. Solo necesita un gol más.

Thomas Tuchel y la actitud del equipo

A pesar de estas amenazas sobrenaturales externas, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha centrado su atención únicamente en la preparación profesional. El técnico alemán exige una disciplina alta y entrenamientos de calidad para llegar a la fase de eliminatorias. El defensa Jed Spence expresó opiniones positivas sobre la exigencia del entrenador.

«Es un entrenador increíble y espera los mejores resultados de los jugadores. Thomas Tuchel exige estándares altos y debemos estar preparados cada segundo en este torneo. Cada entrenamiento debe ser de la más alta calidad», dijo Spence en una entrevista con talkSPORT. Según los jugadores, el ambiente interno es estable y ninguna presión psicológica puede afectarlos.

Cabe recordar que, en 2014, cuando Bonsam habló sobre Cristiano Ronaldo, afirmó que los problemas de rodilla del jugador no podían curarse médicamente porque se debían a «razones espirituales». En aquel entonces, Ronaldo efectivamente no tuvo el torneo esperado. Ahora, toda la comunidad futbolística observa cómo Harry Kane superará este tipo de presiones.