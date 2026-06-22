Chelsea acelera las negociaciones para el fichaje de Mike Maignan

El club londinense del Chelsea ha entrado seriamente en la lucha por Mike Maignan, portero del Milan y de la selección francesa, con el objetivo de reforzar su posición de guardameta. Los «Blues» tienen la intención de confiar la portería a un portero de clase mundial para la próxima temporada, y el francés de 30 años ha sido elegido como objetivo principal. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según MilanNews24, los representantes del club inglés mantienen actualmente una comunicación activa con el agente del portero, Jonathan Kebe. Estas conversaciones se consideran un paso crucial para definir las condiciones financieras del traspaso y el marco general del posible acuerdo. Aunque aún no se ha enviado una oferta oficial, el interés en Stamford Bridge crece día a día.

El Milan no quiere dejar ir a su líder

Sin embargo, se dice que el nuevo entrenador del Milan, Ruben Amorim, se opone a este traspaso. El técnico portugués considera a Mike Maignan como uno de los pilares fundamentales de su proyecto técnico. Amorim planea construir el equipo alrededor de líderes experimentados, y Maignan cumple plenamente con estos requisitos gracias a su carácter y habilidad.

En opinión del entrenador, es casi imposible encontrar en el mercado actual un portero que pueda sustituir a Maignan. La directiva del Milan intenta mantener el equilibrio entre las necesidades tácticas del técnico y el deseo del jugador de salir. Goal.com confirma que los «rossoneri» no dejarán ir a su portero número uno fácilmente y exigirán una suma considerable.

El llamado de la Premier League y la decisión del jugador

Se espera que el jugador tenga la última palabra en esta saga del traspaso. Según la información, Mike Maignan ve positivamente la idea de abrir una nueva página en su carrera y probarse en la Premier League inglesa. Tras tres temporadas exitosas en Italia, considera atractivo jugar en un entorno diferente.

La perspectiva de convertirse en el muro defensivo principal en un equipo como el Chelsea, que atraviesa un periodo de transición y renovación, ha interesado al portero. Aunque actualmente el jugador centra su atención en los partidos de clasificación para el Mundial 2026 con la selección de Francia, se espera que el asunto del traspaso se acelere en las próximas semanas.

Desde que pasó del club de Lille al Milan, Mike Maignan ha sido reconocido como uno de los porteros más fuertes de Europa. Su capacidad de liderazgo y su habilidad para salvar al equipo en situaciones difíciles son los aspectos que han atraído la atención de la directiva del Chelsea. Si las partes llegan a un acuerdo, podría ser uno de los movimientos más grandes del mercado de verano.