Messi marcó un gol desconocido durante el partido Argentina-Austria

Sigo a Lionel Messi desde los inicios de su carrera. Durante este tiempo, hemos visto casi todos los tipos de goles que puede marcar. En ciertas situaciones, se puede reconocer que es Messi solo por su movimiento.

Así fueron su primer y tercer gol contra Argelia. Su control del balón, la rapidez para encontrar espacio para el disparo y la precisión para no dejar opciones al portero son muy propios de Messi. Aunque su segundo gol fue marcado de una forma menos frecuente, también se pueden encontrar casos similares en su trayectoria.

En su primer gol contra Austria, vimos al Messi de siempre. Incluso el hecho de que fallara el penalti no es una sorpresa absoluta para quienes lo siguen desde hace años. Su tasa de conversión de penaltis es del 72 %. Teniendo en cuenta que el gol esperado (xG) promedio de un penalti es de 0,79, Messi está incluso por debajo de la media.

No me sorprendería que marcara de cabeza contra Jordania, ya que Messi ha anotado goles así en partidos decisivos a lo largo de su carrera.

Pero el segundo gol anotado contra Austria fue diferente. Al inicio de la jugada, dio un pase a Julian Alvarez. En este movimiento se vio al Messi habitual: evaluación rápida de la situación, encontrar a su compañero y orientar el ataque en la dirección correcta.

Cuando el disparo de Alvarez fue bloqueado, Messi no dio la jugada por terminada. Corrió tras el balón rebotado, se filtró entre dos rivales y logró disparar desde una posición muy incómoda. Aquí lo principal no fue la combinación técnica, sino el deseo ferviente de marcar.

A menudo hemos visto a Messi como el jugador que gestiona el campo, ahorra energías y se une a la acción en el momento justo. Esta vez, luchó hasta el final por el balón como un delantero centro convencional.

El segundo gol contra Austria destacó por eso. No lo marcó el genio del campo, sino un futbolista hambriento de gol. Pocas veces hemos visto este lado de Messi. Lo más interesante es que siga luchando así por marcar.