En el marco de la histórica trayectoria de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo, ha aparecido en internet un anuncio extraordinario que ha dejado boquiabiertos a aficionados al fútbol y coleccionistas. Según informan los medios, una colección única de firmas de nuestros representantes ha sido puesta a la venta en una plataforma online por una suma considerable.

¿Quiénes forman parte de la colección?

El autor del anuncio señala que el precio fijado para este conjunto es de 16.000 dólaresen efectivo. Esto no es casualidad, ya que la colección incluye un total de 17 autógrafos raros y auténticos:

Estrellas de nuestra selección: Jaloliddin Masharipov, Otkir Yusupov, Khojiakbar Alijonov y Abbosbek Fayzullayev.

Clubes y otros representantes: Jugadores del club BMB FC y otros miembros de nuestra selección.

La rareza principal: ¡Dentro de la colección se encuentra también el autógrafo personal del presidente de la FIFA !

Según el autor, todas las firmas son absolutamente auténticas y representan piezas inestimables de alto valor coleccionable para los verdaderos amantes del fútbol.

¡Mundial histórico y lucha a vida o muerte hoy!

No es casualidad que una colección tan valiosa salga a la venta en estos momentos. Pues la selección nacional de Uzbekistán participa actualmente, por primera vez en su historia, en la fase final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Bajo la dirección del legendario técnico italiano Fabio Cannavaro , nuestro equipo disputa encuentros decisivos en el grupo K:

Partido debut: En el primer encuentro disputado el 18 de junio, nuestros representantes cayeron 1-3 ante Colombia. En aquel partido, nuestro delantero Abbosbek Fayzullayev fue el autor del primer y, hasta ahora, único gol de Uzbekistán en la historia de la Copa del Mundo.

El gran choque hoy: ¡Se acercan los minutos de emoción! Nuestra selección saltará hoy mismo al campo en la ciudad de Houston, Estados Unidos, contra el poderoso Portugal. Posteriormente, el último encuentro del grupo será contra la selección de la RD Congo.

El trío en el que confía la nación

Actualmente, bajo la mirada de todo el mundo y como pilares de la táctica de Fabio Cannavaro, se destacan los siguientes futbolistas como las figuras principales de nuestra selección:

Eldor Shomurodov — capitán del equipo y goleador experimentado. Abbosbek Fayzullayev — autor del gol histórico y fuerza ofensiva. Abduqodir Husanov — el defensa más valioso y confiable de nuestra plantilla.

Deseamos que nuestros muchachos logren la victoria en el intenso partido de hoy. ¡Adelante, Uzbekistán!