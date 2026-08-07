Ir a dar a luz a EE. UU. podría ya no otorgar la ciudadanía

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Ir a dar a luz a EE. UU. podría ya no otorgar la ciudadanía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos nuevos decretos destinados a limitar la obtención de la ciudadanía por nacimiento en el país y a intensificar la lucha contra lo que en los últimos años se ha debatido ampliamente: el «turismo de nacimiento». La nueva iniciativa se considera relevante porque busca limitar la práctica de que ciudadanos extranjeros obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense para sus hijos al dar a luz en territorio de Estados Unidos.

Según se informó, las nuevas normas contemplan reforzar las medidas de control sobre los extranjeros que llegan a Estados Unidos principalmente para dar a luz y obtener así la ciudadanía estadounidense para el bebé. Asimismo, se establece que este requisito también se aplicará a los casos de gestación subrogada realizados con ese mismo propósito.

A modo de información, la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contempla la concesión de la ciudadanía a las personas nacidas en el territorio del país y sujetas a la jurisdicción estadounidense. Donald Trump ha criticado esta norma en varias ocasiones, ha subrayado la necesidad de limitarla y ha promovido varias iniciativas al respecto.

Los nuevos decretos se consideran un paso más hacia el endurecimiento de la política estatal sobre la obtención de la ciudadanía por nacimiento.

Donald TrumpEstados Unidos
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Aziza Shukhratova
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