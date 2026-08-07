Ir a dar a luz a EE. UU. podría ya no otorgar la ciudadanía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos nuevos decretos destinados a limitar la obtención de la ciudadanía por nacimiento en el país y a intensificar la lucha contra lo que en los últimos años se ha debatido ampliamente: el «turismo de nacimiento». La nueva iniciativa se considera relevante porque busca limitar la práctica de que ciudadanos extranjeros obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense para sus hijos al dar a luz en territorio de Estados Unidos.

Según se informó, las nuevas normas contemplan reforzar las medidas de control sobre los extranjeros que llegan a Estados Unidos principalmente para dar a luz y obtener así la ciudadanía estadounidense para el bebé. Asimismo, se establece que este requisito también se aplicará a los casos de gestación subrogada realizados con ese mismo propósito.

A modo de información, la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contempla la concesión de la ciudadanía a las personas nacidas en el territorio del país y sujetas a la jurisdicción estadounidense. Donald Trump ha criticado esta norma en varias ocasiones, ha subrayado la necesidad de limitarla y ha promovido varias iniciativas al respecto.

Los nuevos decretos se consideran un paso más hacia el endurecimiento de la política estatal sobre la obtención de la ciudadanía por nacimiento.