Uno de los fichajes más sonados del mercado de verano ha llegado finalmente a su fin: el talentoso extremo Yan Diomande se ha incorporado oficialmente al Real Madrid. Según informó The Athletic, el Liverpool y el Paris Saint-Germain, considerados inicialmente los principales candidatos, perdieron la carrera. Se afirma que el club inglés atraviesa un periodo de transición bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Andoni Iraola, un factor que habría hecho dudar al joven futbolista. Goal.com informa de esta noticia.

Al principio, la idea de fichar por el conjunto del Merseyside y ocupar el lugar de Mohamed Salah resultaba atractiva para Yan Diomande. Sin embargo, sus representantes, la agencia Roc Nation, percibieron que el ambiente actual del Liverpool reflejaba una auténtica etapa de transición y comenzaron a estudiar otras opciones. Fue entonces cuando el club madrileño intensificó sus esfuerzos y logró dar un giro decisivo a la carrera por el fichaje.

La llamada decisiva de José Mourinho

Una de las principales razones de la victoria del Real Madrid en este fichaje fue la intervención personal del experimentado José Mourinho. El entrenador portugués, que está llevando a cabo una gran reconstrucción en la capital española, habló directamente por teléfono con Yan Diomande. Según su representante, Nathan Campbell, aquella conversación decidió el destino del traspaso.

El representante de Roc Nation destacó que el dominio del francés por parte de José Mourinho impresionó a ambas partes. El técnico explicó al futbolista con detalle sus ideas tácticas, el proyecto del equipo y cómo podría ganarse un puesto en el once titular. Ese diálogo sincero y profundo fue el principal impulso para que el joven talento se decidiera por Madrid.

Valor del fichaje y detalles financieros

El Real Madrid acordó pagar hasta 140 millones de euros al RB Leipzig por este fichaje, unos 120 millones de libras esterlinas. Según las condiciones del acuerdo, el pago inicial asciende a 125 millones de euros, mientras que otros 15 millones se abonarán en forma de variables. Como el club alemán no rebajó sus exigencias por debajo de los 130 millones de euros durante todo el verano, el Liverpool y el Paris Saint-Germain acabaron dudando.

Según Goal.com, el Paris Saint-Germain también había avanzado en las negociaciones con el club alemán. Sin embargo, las acciones decididas del club blanco y su oferta económica lo cambiaron todo. El conjunto madrileño ofreció al futbolista no solo dinero, sino también una estrategia de desarrollo para el futuro.

Los especialistas del club pusieron como ejemplo las carreras de estrellas como Vinicius Junior y mostraron de forma práctica cómo el extremo podría alcanzar el nivel mundial en el estadio Santiago Bernabéu. El deseo de triunfar en la Champions League y un plan de carrera claro determinaron por completo la decisión final del exjugador formado en el Leganés.