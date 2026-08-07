Rodri rechaza la oferta del Real Madrid y elige al Barcelona

El centrocampista del Manchester City, Rodri, ha decidido continuar su carrera en el Barcelona y ha rechazado la enorme oferta económica del Real Madrid. El campeón del mundo, internacional español, regresaría a La Liga este verano. Actualmente, los clubes negocian un precio de traspaso de 60 millones de euros, informa Goal.com .

Según WorldSoccerTalk, el club madrileño había mantenido amplias negociaciones contractuales con el futbolista durante las últimas semanas. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el entrenador habían trabajado personalmente y de forma activa en el traspaso, pero la oferta de última hora del Barcelona cambió la decisión del jugador.

Detalles del traspaso y declaración del agente

El agente del jugador, Pablo Barquero, confirmó que su representado había recibido una oferta muy seria del club de la capital. Agradeció a la directiva del Real Madrid el respeto y la profesionalidad demostrados durante las complejas negociaciones.

Según Barquero, el Real Madrid presentó a Rodri una oferta irrechazable después del Mundial y puso todas las condiciones sobre la mesa. Sin embargo, pese a las conversaciones positivas, el experimentado centrocampista prefirió otra propuesta y comunicó su decisión al club madrileño.

El Manchester City y los factores económicos

El Manchester City, que pasó a estar dirigido por su nuevo entrenador Enzo Maresca en la liga inglesa, había hecho todo lo posible por conservar a su líder. Sin embargo, el club mancuniano quedó en una situación complicada, ya que Rodri entra en el último año de su contrato actual y tiene el firme objetivo de regresar a España.

Por su parte, el Barcelona había creado recientemente un amplio margen en su masa salarial tras desprenderse de varios futbolistas con salarios elevados. Las salidas de jugadores como Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen y Marcus Rashford dieron a los catalanes la capacidad económica para incorporar a una estrella como Rodri.