Rodri rechaza la oferta del Real Madrid y elige al Barcelona

·67·Deportes
Rodri rechaza la oferta del Real Madrid y elige al Barcelona

El centrocampista del Manchester City, Rodri, ha decidido continuar su carrera en el Barcelona y ha rechazado la enorme oferta económica del Real Madrid. El campeón del mundo, internacional español, regresaría a La Liga este verano. Actualmente, los clubes negocian un precio de traspaso de 60 millones de euros, informa Goal.com .

Según WorldSoccerTalk, el club madrileño había mantenido amplias negociaciones contractuales con el futbolista durante las últimas semanas. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el entrenador habían trabajado personalmente y de forma activa en el traspaso, pero la oferta de última hora del Barcelona cambió la decisión del jugador.

Detalles del traspaso y declaración del agente

El agente del jugador, Pablo Barquero, confirmó que su representado había recibido una oferta muy seria del club de la capital. Agradeció a la directiva del Real Madrid el respeto y la profesionalidad demostrados durante las complejas negociaciones.

Según Barquero, el Real Madrid presentó a Rodri una oferta irrechazable después del Mundial y puso todas las condiciones sobre la mesa. Sin embargo, pese a las conversaciones positivas, el experimentado centrocampista prefirió otra propuesta y comunicó su decisión al club madrileño.

El Manchester City y los factores económicos

El Manchester City, que pasó a estar dirigido por su nuevo entrenador Enzo Maresca en la liga inglesa, había hecho todo lo posible por conservar a su líder. Sin embargo, el club mancuniano quedó en una situación complicada, ya que Rodri entra en el último año de su contrato actual y tiene el firme objetivo de regresar a España.

Por su parte, el Barcelona había creado recientemente un amplio margen en su masa salarial tras desprenderse de varios futbolistas con salarios elevados. Las salidas de jugadores como Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen y Marcus Rashford dieron a los catalanes la capacidad económica para incorporar a una estrella como Rodri.

RodriBarcelonaReal MadridManchester CityLa Liga
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur Kapadze«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur KapadzeHoy, 21:01El futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraEl futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraHoy, 20:55¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)