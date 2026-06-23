Niños que posaron con Ronaldo en el estadio Jar podrían enfrentarse hoy a él

·58·Deportes
Niños que posaron con Ronaldo en el estadio Jar podrían enfrentarse hoy a él

2009. Estadio Jar en Tashkent. Durante la visita de Cristiano Ronaldo a Uzbekistán, se tomó una foto de recuerdo con los alumnos de la academia del Bunyodkor. El autor de esta imagen es Anvar Ilyosov.

17 años después, dos de los niños de aquella foto tienen la oportunidad de saltar al campo contra Ronaldo. Ya no son jóvenes que observan al portugués desde fuera, sino que podrían ser sus rivales con la selección nacional de Uzbekistán.

Los niños que aparecieron en la misma foto que Ronaldo aquel día podrían salir hoy al campo para intentar derrotarlo.

Uzbekistán se enfrentará a Portugal el 23 de junio en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El encuentro en Houston comenzará a las 22:00 hora de Tashkent.

UzbekistánPortugalCristiano RonaldoBunyodkorEstadio Jar
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Fabio Cannavaro: "¡No le tememos a Portugal, lucharemos hasta el final!"Fabio Cannavaro: "¡No le tememos a Portugal, lucharemos hasta el final!"Hoy, 10:24El partido más largo: Francia vence a Irak y se clasifica para los play-offs (video)El partido más largo: Francia vence a Irak y se clasifica para los play-offs (video)Hoy, 10:10Precio exorbitante: ¿cuánto cuestan los autógrafos de los jugadores de la selección?Precio exorbitante: ¿cuánto cuestan los autógrafos de los jugadores de la selección?Hoy, 09:39El principal problema de Portugal: la presencia de Ronaldo durante 90 minutosEl principal problema de Portugal: la presencia de Ronaldo durante 90 minutosHoy, 09:28¿Quiénes comentarán el partido Uzbekistán — Portugal?¿Quiénes comentarán el partido Uzbekistán — Portugal?Hoy, 09:27Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra UzbekistánCristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra UzbekistánHoy, 09:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?