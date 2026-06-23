Niños que posaron con Ronaldo en el estadio Jar podrían enfrentarse hoy a él

2009. Estadio Jar en Tashkent. Durante la visita de Cristiano Ronaldo a Uzbekistán, se tomó una foto de recuerdo con los alumnos de la academia del Bunyodkor. El autor de esta imagen es Anvar Ilyosov.

17 años después, dos de los niños de aquella foto tienen la oportunidad de saltar al campo contra Ronaldo. Ya no son jóvenes que observan al portugués desde fuera, sino que podrían ser sus rivales con la selección nacional de Uzbekistán.

Los niños que aparecieron en la misma foto que Ronaldo aquel día podrían salir hoy al campo para intentar derrotarlo.

Uzbekistán se enfrentará a Portugal el 23 de junio en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El encuentro en Houston comenzará a las 22:00 hora de Tashkent.