Fabio Cannavaro: "¡No le tememos a Portugal, lucharemos hasta el final!"

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, participó en una rueda de prensa antes del importante encuentro contra Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

El técnico italiano calificó al rival como uno de los equipos más fuertes de la competición. Destacó que Portugal cuenta con jugadores de clase mundial en todas sus líneas, no solo con Cristiano Ronaldo.

«Si analizas al equipo de Portugal, verás que tienen jugadores muy fuertes en las bandas. Poseen uno de los mejores mediocampos del mundo. Además, uno de los mejores futbolistas de la historia juega en este equipo», afirmó Cannavaro.

El seleccionador no ocultó que el próximo encuentro será una prueba muy difícil para Uzbekistán. Sin embargo, enfatizó que para lograr un resultado positivo a nivel mundial, los jugadores deben actuar como un equipo unido y esforzarse al máximo en cada jugada.

«No será un partido fácil. Pero estamos en la Copa del Mundo. Debemos actuar como equipo y trabajar duro. Esa es la única manera de salir del campo con un resultado positivo», añadió el técnico.

Según Cannavaro, el cuerpo técnico de Uzbekistán ha estudiado en detalle la filosofía y el estilo de juego de Portugal. Los pupilos de Roberto Martínez disfrutan controlando el balón, marcando el ritmo con pases cortos y abriendo la defensa rival.

Portugal suele intentar tomar la iniciativa desde los primeros minutos. Quieren marcar lo antes posible para inclinar el partido a su favor y controlar el resto del proceso.

«Siempre les gusta controlar el juego mediante la posesión. También sabemos que intentan empezar el partido de forma muy activa. Quieren romper la defensa lo más rápido posible para tomar ventaja», dijo Cannavaro.

La selección de Uzbekistán ha preparado un plan especial para contrarrestar estos aspectos del rival. El entrenador italiano afirmó que existe una estrategia, pero que ejecutarla de forma correcta y disciplinada en el campo será decisivo.

«Creo que nos hemos preparado para esto. Tenemos nuestro propio plan y estrategia. Intentaremos mostrar nuestro propio juego en el campo», declaró.

Reconociendo la fuerza de Portugal, Cannavaro reiteró que Uzbekistán no teme al nombre del rival ni a sus estrellas. Los «Lobos Blancos» pretenden darlo todo y luchar hasta el último minuto.

«Sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy fuerte. Pero como dije antes, no le tememos. Intentaremos mostrar el mejor fútbol posible y luchar hasta el final del partido», dijo el seleccionador.

La atención principal en la rueda de prensa también se centró en Cristiano Ronaldo. Cannavaro llamó al delantero portugués uno de los mejores jugadores de la historia. Sin embargo, señaló especialmente que Portugal no es solo Ronaldo.

El rival cuenta con jugadores de alto nivel, tanto en el once inicial como en el banquillo, capaces de cambiar el destino del partido. Por ello, Uzbekistán debe estar preparado para controlar a todo el equipo y no solo a una estrella.

«No jugamos solo contra Ronaldo. Es uno de los mejores futbolistas de la historia. Pero Portugal no es solo Ronaldo. Tienen muchos jugadores fuertes, tanto en el once titular como en el banquillo», dijo Cannavaro.

Al mismo tiempo, el técnico italiano admitió que es peligroso darle a Ronaldo incluso un segundo de libertad dentro del área. El experimentado delantero tiene la capacidad de marcar en cualquier momento en jugadas a balón parado, en el juego aéreo o en el juego abierto.

«En el área no se puede descuidar a Ronaldo ni un segundo. Puede marcar en cualquier momento, tanto en jugadas a balón parado como en el transcurso del juego. Por eso debemos estar al máximo nivel de concentración durante todo el partido», enfatizó el entrenador.

Cannavaro también informó que, desde su llegada a la selección, se ha prestado gran atención a mejorar la condición física de los jugadores. Debido a que los miembros del equipo juegan en diferentes países y ligas, su nivel de preparación no era uniforme.

Algunos jugadores tenían fatiga acumulada durante la temporada u otros problemas. A pesar de esto, el hecho de que el equipo terminara el partido contra Colombia a un ritmo alto dejó una impresión positiva en el entrenador.

«En el último partido vi que el estado de los jugadores era bueno. El equipo terminó el encuentro a un ritmo alto y todos se sintieron bien», dijo Cannavaro.

El seleccionador no considera correcto sacar conclusiones basándose solo en cuánta distancia se recorrió o cuántos sprints se realizaron. En su opinión, la habilidad técnica, la velocidad de movimiento del balón, la calidad de los pases y no perder el balón son tan importantes como los indicadores físicos.

«No me gusta mirar solo las estadísticas físicas. Al final, lo más importante es cómo controlas el balón, cómo lo pasas y cuánto menos lo pierdes», dijo el técnico.

Cannavaro explicó con un ejemplo sencillo cuánto afecta la pérdida de balón a la energía del equipo. Si un jugador o el equipo pierde el balón muchas veces durante el partido, tendrá que gastar la misma cantidad de energía extra para recuperarlo.

«Si pierdes el balón 20 veces durante el juego, tendrás que correr 20 veces para recuperarlo. Este es un factor muy importante», dijo.

El cuerpo técnico de Uzbekistán sabe bien que las estadísticas de Portugal son altas en muchos aspectos. El rival destaca por mover el balón de forma rápida y precisa, y por cometer pocos errores técnicos bajo presión.

Por ello, Cannavaro exige a sus pupilos no correr de forma desordenada y sin propósito, sino calcular correctamente cada movimiento.

«La cuestión no es correr mucho, sino correr bien. Es muy importante no perder el balón y saber dónde recuperarlo», dijo el seleccionador.

El duelo contra Portugal será otra gran prueba para Uzbekistán en el Mundial. Los «Lobos Blancos» lucharán por un resultado positivo limitando los puntos fuertes del rival, jugando con confianza y manteniendo la disciplina hasta el pitido final.