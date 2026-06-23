El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, puso fin a los rumores sobre la rivalidad con Lionel Messi en cuanto a la eficacia en la Copa del Mundo. El delantero, que anotó un doblete en el partido contra Irak, elevó sus goles en el torneo a 16, igualando al legendario Miroslav Klose. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro disputado en Filadelfia, que sufrió una interrupción de más de dos horas debido a una fuerte tormenta, Francia ganó 3-0. Este éxito otorgó el pase prematuro a los eliminatorias para los pupilos de Didier Deschamps. Junto a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé también logró anotar un gol.

Este encuentro quedó grabado en la historia como el partido número 100 de Mbappé con la selección francesa. Actualmente, ha superado al brasileño Ronaldo (15 goles) en la lista de máximos goleadores de la historia del Mundial, quedando solo detrás de Lionel Messi (18 goles) y el récord de Miroslav Klose. Según ESPN, el futbolista enfatiza que el éxito colectivo es más importante que los logros personales.

Sobre la rivalidad personal y los récords

"No hay ninguna saga ni enemistad con Messi. Leo ha marcado, marca y seguirá marcando. No sigo lo que él hace, de lo contrario me pondría una presión excesiva y tendría que trabajar más. Solo me concentro en mi equipo", afirmó Mbappé, delantero del Real Madrid.

Según la estrella francesa, es natural acercarse a las cimas a medida que aumenta el número de goles, pero el ascenso en la tabla y el paso del equipo a la siguiente fase siguen siendo su prioridad principal. Actualmente, Mbappé está a solo dos goles del récord absoluto de Messi.

El seleccionador nacional, Didier Deschamps, también valoró positivamente las capacidades de su jugador. En su opinión, Kylian Mbappé puede jugar a un alto nivel durante mucho tiempo y batir todos los récords existentes. El entrenador reconoció que el nivel de futbolistas fenomenales como Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo es extraordinario.

"Los récords están para romperse. Kylian superó la barrera de los 100 partidos y seguirá marcando goles. No sé si jugará tantos años como Messi o Ronaldo, pero mientras esté en el campo, es capaz de elevar los récords a un nivel aún más alto", añadió Deschamps.

Esta victoria y la excelente forma deportiva de Mbappé demuestran una vez más que la selección francesa es uno de los principales candidatos al próximo campeonato. Para los aficionados al fútbol, seguir esta rivalidad indirecta entre estas estrellas despierta un gran interés, ya que Mbappé reescribe la historia del fútbol mundial con cada movimiento.