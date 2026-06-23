Atlético Madrid dispuesto a un acuerdo sorprendente con el Arsenal por el traspaso de Julian Alvarez

El Atlético de Madrid ha cambiado radicalmente sus planes respecto al delantero Julian Alvarez. La directiva del club español ha decidido no dejar que el futbolista argentino se una a uno de sus principales rivales, el FC Barcelona. En su lugar, los madrileños están considerando un acuerdo de intercambio impactante con el Arsenal de Londres. Así lo informa Goal.com.

Según el diario COPE, no vender a Julian Alvarez al club catalán se ha convertido en una «cuestión de honor» para la directiva del Atlético. Los directivos del club han dejado claro que no tienen intención de reforzar a un rival interno. Por ello, toda la atención se ha centrado en la Premier League inglesa, concretamente en una compleja operación de traspaso que podría llevarse a cabo con el Arsenal.

Intercambio entre Viktor Gyokeres y Julian Alvarez

Según el acuerdo propuesto, Julian Alvarez se trasladaría al Emirates Stadium de Londres. A cambio, el Atlético de Madrid buscaría incorporar al goleador sueco Viktor Gyokeres, quien es el objetivo del Arsenal. Esta operación no implicaría solo el intercambio de jugadores, sino también un monto significativo de pago adicional.

Según la información, se espera que la compensación en efectivo en el marco de este acuerdo sea de aproximadamente 60 millones de euros. Los directivos del Atlético planean resolver los problemas en la línea de ataque trayendo a Viktor Gyokeres y contando con un verdadero «número 9».

El periodista Manolo Lama destaca que la directiva del Atlético ha adoptado una postura intransigente en el caso de Julian Alvarez. Si no llega una oferta adecuada de clubes extranjeros, el club está dispuesto a mantener al jugador, incluso si eso significa dejarlo en el banquillo. Esto agrava aún más la situación sobre el futuro del delantero argentino.

Si Viktor Gyokeres se traslada a Madrid, esto podría provocar un «efecto dominó» en la plantilla. En particular, la llegada del nuevo delantero abriría la puerta a la salida de otro delantero del equipo, Alexander Sorloth. Desde el punto de vista táctico, Diego Simeone prefiere buscar un segundo delantero más móvil que mantener a dos futbolistas del mismo perfil.

Actualmente las negociaciones continúan y es muy probable que este inesperado intercambio se concrete antes del cierre del mercado de fichajes. Para el Arsenal, conseguir a un delantero tan versátil como Julian Alvarez podría darles una gran ventaja en la lucha por el título.