Agente portugués: Ronaldo aún no está en su mejor forma

En la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la selección de Portugal se enfrentará a la selección de Uzbekistán. Antes de este importante encuentro, el agente de fútbol Paulo Barboza expresó sus opiniones sobre el próximo duelo.

El especialista señaló que el partido contra Uzbekistán no será fácil para Portugal. Destacó que algunos de los futbolistas portugueses aún no han alcanzado su mejor forma deportiva.

Barboza espera que Cristiano Ronaldo sea titular. Sin embargo, en su opinión, el delantero estrella no está totalmente preparado todavía.

«El partido no será fácil. Lamentablemente, Ronaldo será titular. No obstante, vemos que aún no está totalmente listo. Tampoco estuvo en su estado óptimo en los partidos anteriores», citó Match TV las palabras de Barboza.

El agente subrayó que varios otros futbolistas de Portugal tampoco se encuentran en su nivel más alto en este momento.

«Muchos jugadores del equipo tampoco están en su mejor forma deportiva ahora», afirmó.

Portugal comenzó el Mundial con un resultado inesperado. El equipo empató 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada de la fase de grupos.

Tras este resultado, una victoria contra Uzbekistán es fundamental para los portugueses. Por ello, se espera que el rival comience el encuentro con una presión alta y ataques activos.

La selección de Uzbekistán intentará mostrar un juego ordenado frente a un rival fuerte para conseguir sus primeros puntos en el Mundial.

El encuentro entre Uzbekistán y Portugal se llevará a cabo hoy, 23 de junio. El partido comenzará a las 22:00 hora de Tashkent.