Colombia vence a la RD Congo por la mínima

La selección de Colombia derrotó a la República Democrática del Congo por 1-0 en el grupo K de la Copa del Mundo 2026. El único gol del encuentro fue anotado por D. M. Mejía en el minuto 76.

Colombia mantuvo una superioridad notable durante el partido. El equipo lanzó 20 remates, de los cuales nueve fueron a puerta. Los futbolistas de la RD Congo realizaron ocho disparos, con tres al arco.

Colombia también dominó la posesión, controlando el balón durante el 66 % del tiempo, frente al 34 % de la RD Congo. Colombia completó 506 pases con una precisión del 88 %, mientras que la RD Congo realizó 281 pases con una efectividad del 77 %.

La RD Congo cometió 17 faltas, mientras que los jugadores colombianos cometieron 12. En cuanto a las tarjetas amarillas, Colombia lidera 2-1. No se mostraron tarjetas rojas en el encuentro.

Colombia cayó en fuera de juego nueve veces, mientras que la RD Congo no registró ninguna situación similar. En saques de esquina, Colombia superó a su rival 5-4.