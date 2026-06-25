Emotivo mensaje del padre de Neymar: la estrella brasileña regresa al fútbol

El legendario delantero de la selección de Brasil, Neymar, está cerca de regresar tras una larga ausencia. Ante el inminente retorno del jugador a los campos, su padre publicó un video motivacional en las redes sociales que ha conmovido a todos. Este mensaje sirve de apoyo no solo para el futbolista, sino para todo el pueblo brasileño. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el video compartido en su página de Instagram, el padre de Neymar muestra un apasionado discurso que el jugador dirigió a sus compañeros en el vestuario. En él, Neymar recuerda la lección más importante que recibió de su padre desde niño. Según informa Goal.com, estas imágenes fueron grabadas en mayo de 2025 durante la final de la Kings League Brazil y vuelven a ser relevantes en la situación actual.

"Mi padre siempre me repetía una frase: 'Hijo, corre, dalo todo, entra al campo como si fuera el último partido de tu vida'. Así que, hermanos, esfuércense como si fuera el último día de sus vidas", dice Neymar en el video. Se espera que estas palabras sirvan para elevar la moral de los jugadores antes del importante encuentro de la selección brasileña contra Escocia.

Regreso tras la lesión

Neymar, que ya tiene 34 años, sufrió una lesión en la pantorrilla el 17 de mayo de este año en un partido de Santos contra Coritiba. En aquel momento, muchos temieron que la participación del experimentado delantero en torneos internacionales quedara en duda. Sin embargo, el proceso de recuperación en Miami concluyó con éxito y los médicos le han dado permiso para jugar.

Según la información, Neymar partirá desde el banquillo en el duelo contra Escocia. Aunque no sea titular, su regreso y presencia en el vestuario representan una ventaja psicológica enorme para la Seleção. La selección brasileña busca asegurar su pase a la siguiente fase del torneo con este encuentro.

El video preparado por el padre de Neymar incluye los momentos más brillantes del jugador en la selección, incluido su magistral gol contra Croacia en los cuartos de final del Mundial 2022. Estas imágenes recuerdan una vez más lo importante que es Neymar para el fútbol brasileño.

Aunque actualmente defiende los colores del club Santos en su país, Neymar sigue siendo el líder y talismán principal de la selección. Cada uno de sus movimientos y su regreso al campo son esperados con gran emoción por millones de aficionados. El partido contra Escocia podría ser el inicio de un nuevo camino victorioso para Neymar.