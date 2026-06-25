El Chelsea refuerza su defensa: el traspaso de Maxence Lacroix está al caer

El club londinense del Chelsea continúa con su proceso de reforma profunda de la plantilla antes de la nueva temporada. La directiva del equipo ha puesto seria atención en Maxence Lacroix, jugador del Crystal Palace, con el objetivo de fortalecer la defensa central. Este traspaso se ha convertido en una de las prioridades del club londinense en el mercado de verano. Así lo informa el portal Goal.com.

Según la información difundida por The Telegraph, el Chelsea se prepara para presentar próximamente una oferta oficial por Lacroix. Los directivos del club ven al defensa de 24 años como el candidato ideal para competir con Levi Colwill y llevar la defensa del equipo a un nuevo nivel. Se espera que Lacroix, gracias a su condición física y experiencia en la Premier League, encaje en el sistema del nuevo entrenador Xabi Alonso.

Trevoh Chalobah podría partir hacia Italia

Con el fin de generar los fondos necesarios para la compra del nuevo defensa, el Chelsea está dispuesto a vender a su canterano Trevoh Chalobah. El defensa, actualmente convocado con la selección inglesa, despierta un serio interés del club italiano Como, de la Serie A. Curiosamente, el entrenador del Como, Cesc Fabregas, jugó anteriormente con Chalobah en el Chelsea y conoce bien sus capacidades.

La directiva del Chelsea no quiere forzar la salida de Chalobah, pero está abierta a considerar ofertas adecuadas para mantener la estabilidad financiera y financiar el traspaso de Lacroix. El hecho de que Chalobah haya estado anteriormente cedido en el Crystal Palace también podría jugar un papel particular en las negociaciones.

Un equipo ante cambios trascendentales

En la plantilla londinense no solo se está revisando la defensa central, sino también otras posiciones. El club ya ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid por el traspaso de Marc Cucurella. Asimismo, se espera la firma de Marco Palestra, del Atalanta. Si este traspaso se concreta, el lateral derecho Malo Gusto podría dejar el equipo y unirse al Manchester City.

El trabajo tampoco se detiene en cuanto al refuerzo de la línea de ataque. El Chelsea sigue luchando por Morgan Rogers, estrella del Aston Villa. Aunque el Arsenal es visto como el favorito en esta carrera, los 'Blues' tienen la intención de luchar hasta el último minuto. Estos cambios a gran escala son parte de una estrategia de renovación total del equipo antes del inicio de la era de Xabi Alonso.