Doblete de Vinicius Junior hunde a Escocia: Brasil líder de grupo

·63·Deportes
Doblete de Vinicius Junior hunde a Escocia: Brasil líder de grupo

En un encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo disputado en Miami, la selección de Brasil logró una victoria contundente por 3-0 ante Escocia. Este éxito asegura a la Seleção el primer lugar del grupo C. La estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, se convirtió en el héroe del partido con un juego brillante y sus goles. Así lo informa Goal.com en su reporte.

Desde los primeros minutos, los brasileños aprovecharon los errores del rival. Según Goal.com, tras un fallo del defensa escocés Scott McKenna, Vinicius Junior abrió el marcador en el minuto 7, superando al portero para enviar el balón al arco vacío.

El dominio de Vinicius Junior y la decisión del VAR

En la primera parte, Vinicius Junior volvió a descolocar la defensa rival. Le arrebató el balón a Jack Hendry y marcó entre las piernas del portero, pero el sistema VAR anuló el gol al detectar una infracción del delantero. A pesar de ello, los brasileños no detuvieron la presión.

En el tiempo añadido de la primera mitad, Vinicius Junior completó su doblete con un cabezazo tras un pase de Bruno Guimaraes. La selección escocesa se vio obligada a ir al descanso con dos goles de desventaja debido al desorden defensivo.

Segunda parte y resultado final

Brasil mantuvo el control en la segunda mitad. En el minuto 60, Matheus Cunha anotó el tercer gol, sentenciando el encuentro. En esta jugada, Bruno Guimaraes destacó nuevamente por su creatividad al organizar la jugada ofensiva.

La selección de Escocia tuvo algunas oportunidades para recortar la distancia al final del partido. Especialmente, Alisson tuvo dificultades para detener un remate de cabeza de Scott McTominay. Sin embargo, estas acciones no evitaron la dura derrota escocesa.

Esta derrota reduce drásticamente las posibilidades de Escocia de avanzar a la siguiente fase. Brasil, por su parte, accede a los play-offs como líder de grupo. Vinicius Junior pudo haber anotado un hat-trick, pero no aprovechó varias ocasiones claras.

BrasilVinicius JuniorEscociaCopa del MundoFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Clubes de la MLS se disputan a Christian Pulisic: el Milan no quiere dejar ir al jugadorClubes de la MLS se disputan a Christian Pulisic: el Milan no quiere dejar ir al jugadorHoy, 04:11Tottenham aventaja al Manchester United en la carrera por Mateus FernandesTottenham aventaja al Manchester United en la carrera por Mateus FernandesHoy, 03:15El Chelsea refuerza su defensa: el traspaso de Maxence Lacroix está al caerEl Chelsea refuerza su defensa: el traspaso de Maxence Lacroix está al caerHoy, 02:53Emotivo mensaje del padre de Neymar: la estrella brasileña regresa al fútbolEmotivo mensaje del padre de Neymar: la estrella brasileña regresa al fútbolHoy, 02:52Marc Cucurella insta a Enzo Fernandez a unirse al Real Madrid: ¿se concretará el traspaso?Marc Cucurella insta a Enzo Fernandez a unirse al Real Madrid: ¿se concretará el traspaso?Hoy, 02:19Comienza una intensa lucha en Italia por el defensa del Chelsea Trevoh ChalobahComienza una intensa lucha en Italia por el defensa del Chelsea Trevoh ChalobahHoy, 01:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán