En un encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo disputado en Miami, la selección de Brasil logró una victoria contundente por 3-0 ante Escocia. Este éxito asegura a la Seleção el primer lugar del grupo C. La estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, se convirtió en el héroe del partido con un juego brillante y sus goles. Así lo informa Goal.com en su reporte.

Desde los primeros minutos, los brasileños aprovecharon los errores del rival. Según Goal.com, tras un fallo del defensa escocés Scott McKenna, Vinicius Junior abrió el marcador en el minuto 7, superando al portero para enviar el balón al arco vacío.

El dominio de Vinicius Junior y la decisión del VAR

En la primera parte, Vinicius Junior volvió a descolocar la defensa rival. Le arrebató el balón a Jack Hendry y marcó entre las piernas del portero, pero el sistema VAR anuló el gol al detectar una infracción del delantero. A pesar de ello, los brasileños no detuvieron la presión.

En el tiempo añadido de la primera mitad, Vinicius Junior completó su doblete con un cabezazo tras un pase de Bruno Guimaraes. La selección escocesa se vio obligada a ir al descanso con dos goles de desventaja debido al desorden defensivo.

Segunda parte y resultado final

Brasil mantuvo el control en la segunda mitad. En el minuto 60, Matheus Cunha anotó el tercer gol, sentenciando el encuentro. En esta jugada, Bruno Guimaraes destacó nuevamente por su creatividad al organizar la jugada ofensiva.

La selección de Escocia tuvo algunas oportunidades para recortar la distancia al final del partido. Especialmente, Alisson tuvo dificultades para detener un remate de cabeza de Scott McTominay. Sin embargo, estas acciones no evitaron la dura derrota escocesa.

Esta derrota reduce drásticamente las posibilidades de Escocia de avanzar a la siguiente fase. Brasil, por su parte, accede a los play-offs como líder de grupo. Vinicius Junior pudo haber anotado un hat-trick, pero no aprovechó varias ocasiones claras.