El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, podría alcanzar un récord histórico que ningún futbolista inglés ha logrado jamás. El ex capitán de los «Three Lions», Terry Butcher, señaló en una entrevista con Goal.com que Kane ha alcanzado el nivel de Cristiano Ronaldo gracias a su estado físico y su longevidad. Según él, el delantero tiene todas las posibilidades de convertirse en el primer inglés en participar en cuatro Copas del Mundo. Esto es lo que informa Goal.com.

En la historia del fútbol inglés, ni siquiera los representantes de la «generación dorada» como David Beckham, Steven Gerrard y Wayne Rooney tuvieron la suerte de participar en cuatro mundiales. Harry Kane ya participó en los torneos de 2018 y 2022. Si juega en la competición de 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, será su tercer torneo. Según los expertos, Kane podría seguir ayudando a la selección en la Copa del Mundo de 2030.

Siguiendo los pasos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El delantero de 31 años, que actualmente juega en el Bayern Munich, mantiene su condición física en un nivel excelente. En la temporada 2025-26, logró marcar 61 goles a nivel de clubes, lo que demuestra que sigue en una forma deportiva superior. Según Terry Butcher, Kane tiene el potencial de jugar al más alto nivel hasta los 40 años, al igual que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

« Podría ser el sexto mundial de Cristiano Ronaldo. Harry Kane es un jugador que puede servir durante tanto tiempo. Estamos viendo sus partidos en el Bayern Munich; aunque la liga alemana no sea tan intensa como la Premier League inglesa, marca goles regularmente y hace el trabajo necesario para el equipo», dice Butcher.

Kane ha marcado hasta ahora 81 goles con la selección de Inglaterra, siendo el máximo goleador histórico. Su siguiente objetivo es superar el récord de 125 partidos de Peter Shilton y conquistar el prestigioso trofeo con la selección nacional después de una pausa de 60 años. Si se corona campeón del mundo con Inglaterra, consolidará su estatus como el mejor futbolista de la historia del país.

El exdefensa destacó que la sinceridad y la dedicación de Kane lo han convertido en un héroe querido por los aficionados. «Es simplemente un chico estupendo. Todo el mundo lo quiere porque es honesto y se dedica a su trabajo. Si gana la Copa del Mundo con Inglaterra, él mismo decidirá cuándo terminar su carrera y lo hará de manera digna», añadió Terry Butcher.