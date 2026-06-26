Inglaterra obligada a alinear a sus titulares frente a Panamá

La selección de Inglaterra se encuentra bajo una presión inesperada antes de un encuentro decisivo en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Tras una victoria convincente ante Croacia, los pupilos de Thomas Tuchel empataron contra Ghana, perdiendo la oportunidad de asegurar prematuramente el liderato del grupo. Ahora, el duelo contra Panamá no es un mero trámite, sino una batalla crucial para mantener el primer puesto. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el análisis de Goal.com, el técnico alemán planeaba dar minutos a los suplentes, pero el empate sin goles ante Ghana cambió todos los planes. Aunque la clasificación a los 1/16 de final está asegurada, ganar el grupo es fundamental para enfrentar a un rival más accesible en las siguientes rondas de playoffs. Por ello, se espera que Tuchel no arriesgue y alinee a su mejor equipo contra Panamá.

Problemas en la portería y la línea defensiva

En la portería, es casi seguro que Jordan Pickford mantenga su puesto, aunque su juego en el torneo actual genera dudas entre los especialistas. Específicamente, en el partido contra Ghana, cometió un error grave que estuvo a punto de costarle la expulsión. A pesar de ello, no parece haber un candidato adecuado que pueda sustituir al portero veterano por ahora.

En el lateral derecho, la situación es aún más compleja. Si Reece James está en su mejor forma deportiva, es sin duda uno de los mejores defensores del mundo, pero su propensión a las lesiones vuelve a pasar factura. Debido a que Tino Livramento dejó la concentración por lesión, las opciones de Tuchel son limitadas. Si James no está totalmente listo, se podría abrir una oportunidad inesperada para Djed Spence.

En la línea de ataque, se espera el regreso al once titular de estrellas como Bukayo Saka y Marcus Rashford. Su velocidad y creatividad deberían ser las armas principales para romper la defensa de Panamá. El escenario ideal para Inglaterra sería asegurar la ventaja en la primera parte y así dar descanso a sus líderes.

En general, el partido contra Panamá es necesario para Thomas Tuchel no solo por el resultado, sino también para recuperar la confianza interna del equipo. Tras la apatía mostrada contra Ghana, los aficionados esperan un fútbol más agresivo y sustancioso de los "Three Lions". Este encuentro, que se llevará a cabo en New Jersey, mostrará el verdadero potencial de Inglaterra en el torneo.