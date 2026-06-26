El regreso de Neymar a la selección de Brasil provoca duras críticas

Aunque el legendario delantero de la selección de Brasil, Neymar, ha regresado tras una larga ausencia, su juego no ha sido bien recibido por los especialistas. En un partido amistoso contra Escocia, la condición física y las acciones del delantero estrella provocaron serias objeciones de exjugadores y analistas. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, Brasil ganó 3-0. Neymar entró desde el banquillo en la segunda parte, poniendo fin a una ausencia de 981 días tras una grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2023. Sin embargo, su regreso no fue tan brillante como se esperaba.

«Una decisión tomada por emoción»

Craig Burley, exinternacional escocés y reconocido experto, criticó duramente el juego de Neymar en su intervención en ESPN. En su opinión, la convocatoria de Neymar por parte del entrenador Carlo Ancelotti se basó más en las emociones que en el rendimiento deportivo. Burley calificó los movimientos del delantero como «lentos y fuera del ritmo del juego».

«Entiendo que los aficionados y todo Brasil estén emocionados por el regreso de este futbolista legendario. Pero si yo estuviera en el lugar de jugadores como Joao Pedro, que quedaron fuera, diría que es simplemente una elección emocional. Se movió con mucha dificultad en el campo, parecía que el juego pasaba a su lado», señaló el experto.

Burley añadió además que un jugador en ese estado no podría ayudar al equipo en las etapas decisivas de un torneo. Según él, confiar en Neymar podría ser arriesgado cuando existen opciones más jóvenes y físicamente más fuertes, aunque con menos experiencia, como Matheus Cunha, Igor Thiago y Endrick.

Estadísticas y estado psicológico

A pesar de las críticas, los indicadores técnicos muestran que Neymar creó tres ocasiones de gol en el corto tiempo que estuvo en el campo. Sin embargo, fue evidente que su dinámica y capacidad para desbordar defensores no están al nivel anterior. Al finalizar el partido, el futbolista no pudo contener las lágrimas en el terreno de juego.

El propio Neymar explicó esta situación como un alivio psicológico tras casi tres años de separación. Para la estrella brasileña, este regreso es visto no solo como un logro deportivo, sino como una gran victoria de voluntad. No obstante, el éxito futuro de la selección de Brasil en las grandes competiciones dependerá de qué tan rápido pueda recuperar Neymar su forma deportiva.