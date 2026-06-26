José Mourinho añade un nuevo «título» a su colección de trofeos

Uno de los entrenadores más mediáticos del fútbol mundial, José Mourinho, ha hecho una declaración sorprendente. El experimentado técnico reveló que cuenta nueve trofeos en su carrera como entrenador en lugar de ocho. Esto se debe a su temporada invicta con el club portugués Benfica. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una charla con Adebayo Akinfenwa en el podcast Beast Mode On, Mourinho destacó que no perdió ni un solo partido con el club de Lisboa en la temporada 2025-26. Aunque este resultado no le otorgó el campeonato al equipo, el entrenador lo considera un logro histórico y su «noveno título».

«Si quieren una respuesta que sea a la vez graciosa y un poco arrogante, puedo decirles que he ganado ocho campeonatos en mi carrera, pero nunca había registrado una serie invicta. Por eso, ahora considero este resultado como mi noveno título. No es un trofeo oficial, pero es una sensación maravillosa», comentó con humor el especialista, quien ha comenzado a trabajar como entrenador principal del Real Madrid.

La repetición del resultado del Arsenal

A pesar de que el Benfica dirigido por Mourinho no perdió ningún partido en la liga portuguesa, terminó la temporada en tercera posición. El equipo lisboeta quedó ocho puntos por detrás del Porto, el campeón, perdiendo las medallas de oro debido a la gran cantidad de empates. El entrenador comparó esta situación con el récord de los «Invincibles» del Arsenal de Londres en la temporada 2003-04.

«No lideramos la tabla. El Porto perdió algunos partidos, pero ganaron casi todos sus encuentros. Nosotros también ganábamos constantemente, pero un solo empate amplió la distancia. No pudimos alcanzarlos, pero la sensación de no ser derrotado sigue siendo especial», añadió.

Resultados históricos y la crisis del fútbol portugués

Durante la entrevista, José Mourinho también recordó su victoria en la Champions League con el Porto en 2004. Según él, aquel triunfo fue la cima sin precedentes para el fútbol portugués y, desde entonces, los clubes del país no han podido repetir tal hazaña.

Según informa Goal.com, el entrenador recuerda aquella época de la siguiente manera: «Desde 2004, ningún club portugués ha ganado la Champions League, ni siquiera ha llegado a la final o a las semifinales. Esto demuestra el trabajo tan inmenso que realizamos en aquel entonces. Fue como tocar el cielo».

Cabe recordar que José Mourinho ha ganado ligas en Portugal, Inglaterra, Italia y España. Ganó la Premier League tres veces con el Chelsea, la Serie A dos veces con el Inter y la La Liga con el Real Madrid. Su serie invicta con el Benfica se convierte así en otra página interesante de su rica biografía.