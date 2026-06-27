Cannavaro: «Haremos todo lo posible para vencer al Congo»

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Cannavaro: «Haremos todo lo posible para vencer al Congo»

El seleccionador nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, participó en la rueda de prensa organizada antes del encuentro contra la República Democrática del Congo, donde compartió sus impresiones sobre el próximo partido.

El especialista italiano destacó que el rival es un equipo experimentado y físicamente fuerte. A pesar de ello, afirmó que la selección de Uzbekistán saltará al campo buscando únicamente la victoria.

«El Congo es un equipo muy bueno. Tienen experiencia y sus jugadores están bien preparados físicamente. Pero intentaremos vencerlos», dijo Cannavaro.

Según el entrenador, el partido contra el Congo podría ser diferente a los dos anteriores, ya que Uzbekistán se enfrentó a rivales del más alto nivel mundial en las primeras jornadas.

«El partido de mañana será distinto. Ya hemos jugado contra dos rivales de nivel muy alto. El último encuentro tampoco fue fácil. Lo hemos analizado detalladamente», añadió.

Cannavaro también se refirió al tema de los porteros, destacando que Otkir Yusupov tuvo una buena actuación en el primer partido.

«Yusupov jugó bien en el primer encuentro. Simplemente quisimos dar una oportunidad a nuestro otro portero. Tenemos tres porteros de alto nivel en la plantilla», afirmó el técnico.

Señaló que el cuerpo técnico intenta dar la oportunidad de jugar al mayor número posible de futbolistas en la Copa del Mundo.

«Me esfuerzo por dar oportunidad a todos los futbolistas, ya que una experiencia como la de un Mundial es muy importante para cada jugador», concluyó Fabio Cannavaro.

La selección de Uzbekistán saltará al campo contra la RD Congo con el objetivo de conseguir su primera victoria en el torneo y brindar un resultado digno a sus aficionados.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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