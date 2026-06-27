Rudi Garcia rechaza tajantemente las críticas hacia los «veteranos» de la selección de Bélgica

El seleccionador de la selección belga, Rudi Garcia, reaccionó a las críticas dirigidas a los jugadores experimentados de su equipo tras una exitosa fase de grupos en la Copa del Mundo. La contundente victoria por 5-1 ante Nueva Zelanda no solo aseguró el liderato del grupo, sino que demostró que estrellas como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Leandro Trossard siguen estando en un nivel altísimo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En la rueda de prensa posterior al partido, Garcia defendió a sus jugadores líderes y criticó a quienes los consideran demasiado viejos. Para el entrenador, la habilidad y experiencia de los futbolistas que forman el núcleo del equipo no son una debilidad para Bélgica, sino su mayor ventaja. Según el diario HLN, el técnico calificó de falta de respeto llamar a estos jugadores «veteranos».

El triunfo de la experiencia y la habilidad

Durante el encuentro, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku formaron un tándem ofensivo espectacular, destrozando la defensa rival. De Bruyne anotó un gol y dio una asistencia, mientras que Lukaku también marcó. El delantero del Arsenal, Leandro Trossard, anotó un doblete, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del partido.

«No soporto que llamen veteranos a mis cuatro líderes. Es algo muy feo y terrible. Si hay jugadores de este nivel en el país, hay que apoyarlos. Hoy respondieron a todas las preguntas en el campo. Miren de lo que son capaces los «viejos» de Bélgica», destacó Rudi Garcia.

El entrenador también resaltó la disciplina y la importancia táctica de Leandro Trossard en el juego colectivo. Según Garcia, el mundo exterior no valora lo suficiente el trabajo de Trossard con la selección, pero el jugador sigue demostrándolo con su juego. También se mencionó que la presencia de un portero como Thibaut Courtois aumenta la confianza del equipo.

Siguiente etapa y objetivos

Aunque Bélgica aseguró el primer lugar del grupo, Rudi Garcia pidió no caer en el exceso de confianza. Señaló que, si bien ganar por cuatro goles de diferencia es importante, esto es solo el cumplimiento de la primera tarea. El entrenador mencionó que también hay opiniones negativas sobre su equipo en la prensa francesa, pero que esto solo le sirve como motivación adicional.

Esta victoria de la selección belga ha fortalecido el ambiente interno antes de la fase de eliminatorias. Ahora, los «Diablos Rojos» aspiran a llegar lejos en las etapas decisivas del torneo con su plantilla experimentada. Garcia reiteró su total confianza en sus jugadores, asegurando que responderán únicamente en el campo.