Cristiano Ronaldo vuelve a hacer historia: récord único de 25 goles

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Cristiano Ronaldo vuelve a hacer historia: récord único de 25 goles

El capitán de la selección nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha alcanzado otra cifra monumental en la historia del fútbol.

Se ha convertido en el primer futbolista de la historia en marcar al menos 25 goles en total en Mundiales y Eurocopas. Así lo informó el centro de estadísticas Squawka.

El gol histórico fue anotado contra Croacia

Ronaldo marcó su gol número 25 en grandes torneos internacionales en los octavos de final del Mundial 2026 contra Croacia.

En el minuto 68 del encuentro, Portugal obtuvo un penalti. Cristiano se encargó de lanzar y ejecutó el tiro con precisión, registrando así su siguiente hito histórico.

Goles de Ronaldo en torneos

Los goles de la estrella portuguesa en Mundiales y Eurocopas son los siguientes:

  • Euro 2004 — 2 goles;

  • Mundial 2006 — 1 gol;

  • Euro 2008 — 1 gol;

  • Mundial 2010 — 1 gol;

  • Euro 2012 — 3 goles;

  • Mundial 2014 — 1 gol;

  • Euro 2016 — 3 goles;

  • Mundial 2018 — 4 goles;

  • Euro 2020 — 5 goles;

  • Mundial 2022 — 1 gol;

  • Mundial 2026 — 3 goles hasta ahora.

Una historia de 22 años

Ronaldo marcó su primer gol en una Eurocopa en el año 2004.

Desde entonces, ha sido uno de los principales líderes de Portugal en diversas ediciones de Mundiales y Eurocopas.

El gol contra Croacia elevó a 25 los goles acumulados por Cristiano en grandes torneos internacionales a lo largo de 22 años.

Los récords de Ronaldo continúan

Cristiano Ronaldo ocupa un lugar especial en la historia del fútbol por su consistencia en grandes citas y por jugar al más alto nivel durante muchos años.

El delantero, que lleva tres goles en el Mundial 2026, tiene la oportunidad de mejorar aún más su récord en las siguientes fases del torneo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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